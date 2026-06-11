Inovație: China testează roboți de curățenie cu inteligență artificială în locuințe

China testează roboți de curățenie bazați pe inteligență artificială, în locuințele din Beijing, potrivit Euronews.

Experimentele fac parte din cadrul unor teste preliminare axate pe colectarea de date și sarcinile domestice. În cadrul testelor, mașinile asistă personalul de curățenie.

Într-unul din apartamentele în care se testează roboții, o femeie lucrează alături de un robot dotat cu inteligență artificială la o treabă de curățenie casnică. Femeia în vârstă de 56 de ani spune că mașina îi ușurează puțin munca. Însă, are nevoie în continuare de ajutor uman, potrivit sursei.

Robotul folosește camere și brațe mecanice pentru a ridica gunoiul și a împături hainele. Poate identifica mizeria în timp real, dar încă are dificultăți cu dexteritatea de bază.

Inginerii spun că este testat în case reale din Beijing și Shenzhen pentru a colecta date. Datele vor fi folosite pentru viitoarele sisteme de inteligență artificială, mai degrabă decât ca un produs complet finit.

Aproximativ 200 de gospodării au încercat serviciul din martie, plătind 149 de yuani (19 euro) pentru trei ore.

Dezvoltatorii spun că scopul este de a antrena inteligența artificială întrupată în contexte de zi cu zi. Însă, experții spun că utilizarea pe scară largă este limitată de problemele de siguranță, confidențialitate și de decalajul actual dintre abilitățile umane și cele ale roboților, mai arată sursa.