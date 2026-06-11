Prima pagină » Știrile zilei » Inovație: China testează roboți de curățenie cu inteligență artificială în locuințe

Inovație: China testează roboți de curățenie cu inteligență artificială în locuințe

China testează roboți de curățenie bazați pe inteligență artificială în locuințele din Beijing. Aproximativ 200 de gospodării au încercat serviciul din luna martie.
Inovație: China testează roboți de curățenie cu inteligență artificială în locuințe
Ioana Târziu
11 iun. 2026, 17:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

China testează roboți de curățenie bazați pe inteligență artificială, în locuințele din Beijing, potrivit Euronews

Experimentele fac parte din cadrul unor teste preliminare axate pe colectarea de date și sarcinile domestice. În cadrul testelor, mașinile asistă personalul de curățenie.

Într-unul din apartamentele în care se testează roboții, o femeie lucrează alături de un robot dotat cu inteligență artificială la o treabă de curățenie casnică. Femeia în vârstă de 56 de ani spune că mașina îi ușurează puțin munca. Însă, are nevoie în continuare de ajutor uman, potrivit sursei.

Robotul folosește camere și brațe mecanice pentru a ridica gunoiul și a împături hainele. Poate identifica mizeria în timp real, dar încă are dificultăți cu dexteritatea de bază.

Inginerii spun că este testat în case reale din Beijing și Shenzhen pentru a colecta date. Datele vor fi folosite pentru viitoarele sisteme de inteligență artificială, mai degrabă decât ca un produs complet finit.

Aproximativ 200 de gospodării au încercat serviciul din martie, plătind 149 de yuani (19 euro) pentru trei ore.

Dezvoltatorii spun că scopul este de a antrena inteligența artificială întrupată în contexte de zi cu zi. Însă, experții spun că utilizarea pe scară largă este limitată de problemele de siguranță, confidențialitate și de decalajul actual dintre abilitățile umane și cele ale roboților, mai arată sursa.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
Alertă la Pentagon! Mai multe etaje au fost plasate în carantină, altele evacuate!
Gandul
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Rezidenții povestesc cum arată realitatea din spitale: gărzi de 34 de ore, birocrație și teama de burnout. „Ca medic, îți asumi în fața pacientului toate lipsurile sistemului”
Libertatea
Cine poate primi locuință socială în 2026? Românii care au dreptul la chirii mult sub prețul pieței
CSID
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia