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Rețea de proxenetism condusă de un elev de 16 ani: cum a ajuns o fată de 15 ani să fie exploatată sexual

DIICOT a trimis în judecată un adolescent de 16 ani acuzat de trafic de minori. Acesta ar fi exploatat sexual o fată de 15 ani în județele Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, între aprilie și mai 2026.
Rețea de proxenetism condusă de un elev de 16 ani: cum a ajuns o fată de 15 ani să fie exploatată sexual
sursa foto: Pexels
Andreea Tobias
12 iun. 2026, 14:37, Social
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Anchetatorii susțin că, după ce s-a apropiat de adolescent în toamna anului 2025, victima a ajuns să fie exploatată sexual. Până atunci, adolescenta avusese un comportament ireproșabil atât în familie, cât și la școală. După apropierea de inculpat, au urmat absențe repetate și fugă de acasă.

Familia, poliția și angajații DGASPC Hunedoara și Brașov au intervenit în mod repetat, depistând-o și readucând-o la domiciliu. Situația a culminat cu dispariția fetei de la locuința sa din județul Brașov, înregistrată oficial în evidențele poliției.

Ce au stabilit anchetatorii DIICOT

Investigațiile au relevat că, în primăvara anului 2026, fata a întreținut relații sexuale contra cost pe raza a patru județe. Adolescentul ar fi controlat întreaga activitate, singura sursă de venit a celor doi fiind sumele obținute din prostituție.

În acest scop, minorul ar fi închiriat diverse locații în regim hotelier, i-ar fi creat victimei cont pe un site de anunțuri matrimoniale și i-ar fi monitorizat permanent telefonul pentru a stabili numărul clienților și veniturile încasate.

De ce a fost înlocuit arestul la domiciliu cu arestarea preventivă

Inițial, adolescentul fusese plasat sub măsura arestului la domiciliu. Pe 10 iunie 2026, acesta a distrus brățara electronică de supraveghere și a părăsit locuința, încălcând interdicția impusă de instanță. Ca urmare, judecătorii au dispus înlocuirea măsurii cu arestarea preventivă.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Hunedoara.

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