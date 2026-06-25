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Botoșani: Fată de 16 ani, din sistemul de protecție, amenințată cu moartea și obligată să se prostitueze de trei bărbați

O fată de 16 ani, aflată în sistemul de protecție, a fost adăpostită de un băiat de aceeași vârstă din Dorohoi, județul Botoșani, și obligată să se prostitueze, amenințând-o cu moartea. El a „împrumutat” victima și altor doi bărbați, de 45 și 46 de ani. Toți trei au fost arestați.
Botoșani: Fată de 16 ani, din sistemul de protecție, amenințată cu moartea și obligată să se prostitueze de trei bărbați
Laura Buciu
25 iun. 2026, 14:11, Social
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Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani au dispus reținerea a trei inculpați, cu vârstele de 16, 45 și 46 de ani și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat, în vârstă de 27 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Procurorii DIICOT au probe care arată că, în perioada cuprinsă între luna decembrie 2025 și luna februarie 2026, băiatul de 16 ani a adăpostit într-o locuință din municipiului Dorohoi, o fată în vârstă de 16 ani (instituționalizată), pentru a o exploata sexual. Astfel, prin acte de violență fizică și prin amenințări, inclusiv cu moartea, persoana vătămată a fost determinată să întrețină acte sexuale contra unor sume de bani și bunuri.

De asemenea, la anumite date din intervalul menționat, băiatul a pus victima la dispoziția bărbatului în vârstă de 45 de ani, tot pentru a o exploata sexual, cei doi împărțind foloasele materiale obținute ca urmare a practicării prostituției de către minoră.

În acest context, fata a fost transportată și adăpostită în locuința celui de al treilea inculpat (46 ani), care a înlesnit exploatarea sexuală a minorei.

„Cercetările au arătat și faptul că, un alt inculpat (27 de ani) a sprijinit activitatea coinculpaților prin identificarea de clienți interesați să întrețină relații sexuale, contra cost, cu persoana vătămată minoră. Sumele de bani provenite din activitatea infracțională au fost însușite de către inculpați”, arată DIICOT.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Botoșani a dispus arestarea preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

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