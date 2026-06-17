Andrew Tate, chemat din nou la DIICOT. Este vizat de acuzații grave

UPDATE: Comunicatul oficial al DIICOT

La data de 17.06.2026, în continuarea activităților de urmărire penală ce se desfășoară în cauză, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus extinderea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane și spălare a banilor.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, un inculpat (cetățean britanic), în vârstă de 39 de ani, în prima parte a anului 2017, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime (lipsa unui suport familial, preexistența unor traume psihice cauzate de lipsa figurii paterne, precum și lipsa resurselor materiale), prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație de iubire, a recrutat-o în scopul exploatării sexuale. Ulterior, prin acte de constrângere morală (șantaj emoțional), inculpatul a determinat-o la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale cu conținut sexual explicit, respectiv să practice activități de videochat pe o platformă de specialitate.

A adăpostit victima într-o locație situată pe raza județului Ilfov

De asemenea, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a adăpostit victima într-o locație situată pe raza județului Ilfov și i-a asigurat logistica necesară pentru desfășurarea activității de videochat.

Din probatoriul administrat a reieșit și faptul că, în perioada cuprinsă între luna mai 2018 și luna octombrie 2022, inculpatul, împreună cu un coinculpat, rudă a sa, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumelor de bani obținute din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, precum și în scopul integrării acestora în circuitul economic aparent licit, au înființat două societăți comerciale, la care aceștia figurau ca asociați și administratori.

Ulterior, aceștia au procedat la introducerea în patrimoniul societăților comerciale a unor sume semnificative de bani, sub forma unor împrumuturi aparente acordate societăților, realizate exclusiv prin viramente bancare, în sume de peste 13.000.000 lei și 370.000 euro.

Achiziții de terenuri, construcții, servicii, autoturisme și o vilă de peste 13 milioane lei și aproximativ 360.000 euro

Cercetările au reliefat că, folosind aceste fonduri, cei doi inculpați au efectuat, prin intermediul conturilor bancare ale societăților ori ale conturilor personale, achiziții constând în terenuri, construcții, servicii, autoturisme și un imobil de tip bloc cu regim de înălțime P+4, în valoare totală de peste 13 milioane lei și aproximativ 360.000 euro, bunuri care au intrat în patrimoniul societăților, însă au fost utilizate exclusiv în interesul personal al inculpaților, respectiv în scopul modernizării și dotării imobilului de domiciliu, precum și achiziționării de autoturisme, servicii și alte bunuri de folosință personală, fără nicio legătură reală cu obiectul de activitate declarat al societăților comerciale.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov.

Andrew Tate s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DIICOT, unde este anchetat de procurori pentru mai multe infracțiuni grave. Conform surselor MEDIAFAX, este vorba de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Influencerul fusese chemat la DIICOT și la sfârșitul lunii mai, când s-a anunțat că este cercetat penal pentru o nouă faptă: incitare la ură sau discriminare. Asta în contextul discursurilor difuzate pe rețelele sociale, prin care ar fi îndemnat publicul la ură și discriminare față de femei.

Andrew și Tristan Tate, cetățeni cu dublă naționalitate britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT pe 20 iunie 2023, cu acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la un sistem informatic și lovire sau alte violențe.

În decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul, iar dosarul a revenit la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

Procurorii lucrează la reconstituirea actelor. Sursele citate au confirmat că frații Tate vor face față unor noi acuzații.

Andrew Tate este un influencer cu milioane de urmăritori pe platforma X, unde militează pentru drepturile bărbaților.

Admirator declarat al lui Donald Trump și fost kickboxer profesionist, născut în Statele Unite și stabilit de mai mulți ani în România, Tate a intrat în atenția publicului larg în timpul participării sale la emisiunea „Big Brother UK”, în 2016.