Ce nu poate copia inteligența artificială: abilitățile umane care rămân de neînlocuit

Gândirea critică, capacitatea de a lua decizii în situații ambigue, empatia, construirea relațiilor și conștiința morală sunt competențe care oferă oamenilor un avantaj clar în fața inteligenței artificiale, potrivit experților în educație și piața muncii.

„Abilitățile care sunt cele mai rezistente la înlocuirea de către AI sunt cele care sunt cel mai distinct umane”, a explicat pentru Associated Press Maria Flynn, președinta organizației Jobs for the Future, un grup nonprofit specializat în dezvoltarea forței de muncă.

Ea include în această categorie construirea relațiilor, rezolvarea conflictelor, capacitatea de a ghida și motiva alte persoane și judecata etică.

Specialista consideră că aceste competențe pot fi considerate „abilități durabile”, deoarece își păstrează valoarea chiar și atunci când tehnologia, economia și piața muncii se schimbă rapid.

Empatia, una dintre limitele inteligenței artificiale

Oamenii rămân superiori în interpretarea emoțiilor, a limbajului nonverbal și a mesajelor care nu sunt exprimate direct.

Marco Iansiti, profesor specializat în administrarea afacerilor la Harvard Business School, a oferit exemplul personalului medical. El a povestit că, în timpul unei spitalizări, sprijinul unei asistente a avut o valoare imposibil de înlocuit.

„Îmi amintesc momente în care eram bolnav în spital și asistenta era ca o binecuvântare. Aș fi lăsat un robot să facă același lucru? Nu. Exista o conexiune umană pe care am considerat-o foarte valoroasă”, afirmă profesorul.

În opinia sa, AI poate prelua sarcini administrative și birocratice, însă interacțiunea umană rămâne esențială în profesii precum sănătatea, educația, managementul.

Relațiile personale și gestionarea conflictelor

Construirea încrederii între oameni este un alt domeniu în care inteligența artificială întâmpină dificultăți.

În vânzări, consultanță sau management, relațiile dezvoltate de-a lungul anilor reprezintă un avantaj pe care tehnologia nu îl poate reproduce ușor.

„Ai oameni care au avut încredere în tine și au cumpărat produse de la tine timp de 10 ani. Asta are valoare și este greu de transferat unei inteligențe artificiale”, spune expertul american.

Și alți specialiști subliniază că managerii continuă să aibă un rol important în modul în care angajații percep mediul de lucru.

„Există încă o dimensiune a comunicării umane pe care AI nu o poate reproduce pe deplin. Acest lucru s-ar putea schimba, dar încă nu am ajuns acolo”, susține Colleen Adler, expertă în resurse umane la Gartner, una dintre cele mai mari companii de consultanță și cercetare în tehnologie din lume.

Gândirea critică devine mai importantă în era AI

Deși sistemele de inteligență artificială pot genera răspunsuri rapide și complexe, acestea nu sunt întotdeauna corecte.

Amalia Kaufman, instructor la University of California, Irvine, avertizează că utilizatorii trebuie să fie capabili să verifice și să analizeze critic informațiile produse de AI.

„Trebuie să ai capacitatea de analiză, gândirea critică și expertiza necesară pentru a înțelege rezultatele și pentru a ști când sunt greșite. Trebuie să verifici faptele”, spune ea.

Experții susțin că, pe măsură ce inteligența artificială devine mai prezentă în activitatea de zi cu zi, capacitatea de a identifica erorile și de a evalua informațiile va deveni tot mai valoroasă.

Conștiința morală și deciziile dificile

O altă limită importantă a inteligenței artificiale este lipsa unei conștiințe reale.

„AI poate simula existența unei conștiințe, pentru că a citit despre ce înseamnă aceasta. Dar nu are cu adevărat o conștiință”, a explicat profesorul de la Harvard Business School.

Deși modelele AI pot fi programate să respecte anumite reguli etice, specialiștii spun că oamenii rămân indispensabili atunci când trebuie luate decizii care implică valori morale, responsabilitate sau consecințe majore.

Judecata umană și creativitatea

Capacitatea de a lua decizii în situații ambigue, de a vedea contextul complet al unei probleme și de a genera idei originale este considerată o altă zonă în care oamenii au încă un avantaj.

Heather Stefanski, director pentru învățare și dezvoltare la firma de consultanță McKinsey, spune că utilizarea acelorași răspunsuri generate de AI riscă să reducă diferențierea și originalitatea: „Dacă folosim cu toții răspunsul oferit de AI pentru a rezolva probleme, cum vom mai fi cu adevărat diferiți?”

Altfel spus, într-o economie în care inteligența artificială va deveni tot mai prezentă, dezvoltarea competențelor umane – de la empatie și comunicare până la gândire critică și judecată etică – va fi esențială pentru păstrarea avantajului competitiv al oamenilor pe piața muncii.