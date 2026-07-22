Studiu Storia: Eficiența, principalul avantaj al inteligenței artificiale pentru aproape 31% dintre respondenți

50,9% dintre profesioniștii care folosesc inteligența artificială (AI) spun că au economisit timp considerabil

44,8% dintre proprietarii privați ar folosi un instrument AI pentru crearea anunțului

44,8% dintre cumpărători și chiriași spun că un rezumat realizat cu ajutorul AI i-ar ajuta să decidă rapid dacă o proprietate merită o vizionare

În evaluarea impactului asupra încrederii, informațiile despre zonă sau cartier adăugate cu ajutorul AI obțin cea mai mare medie: 3,2 din 5

Potrivit unui chestionar realizat de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, conform BRAT, aproape 77% dintre respondenți folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială cel puțin ocazional: 30,7% le utilizează zilnic, iar 46% apelează la acestea atunci când au nevoie de ajutor pentru o sarcină specifică. Chestionarul, desfășurat în rândul profesioniștilor imobiliari, proprietarilor privați și persoanelor aflate în căutarea unei locuințe, analizează modul în care este utilizată inteligența artificială și impactul acesteia asupra diferitelor etape ale procesului imobiliar.

Întrebați cât de des utilizează în viața de zi cu zi instrumente bazate pe inteligență artificială (AI), precum ChatGPT, Gemini, Canva AI, servicii de traducere automată sau asistenți vocali, 46% dintre respondenți au declarat că apelează la acestea ocazional, pentru acțiuni specifice. Totodată, 30,7% folosesc zilnic astfel de instrumente, în timp ce 23,3% le utilizează foarte rar sau deloc. În ceea ce privește scopul utilizării, 28,3% dintre respondenți declară că folosesc instrumentele bazate pe inteligență artificială exclusiv în plan personal, de exemplu pentru cumpărături, planificarea timpului liber sau explorarea unor subiecte de interes. Alți 17% le utilizează în egală măsură pentru sarcini personale și profesionale, iar 16% apelează la acestea mai ales în scop personal și, într-o măsură mai redusă, la locul de muncă. În același timp, 7,9% dintre respondenți declară că folosesc AI predominant în scop profesional.

Întrebați cum reacționează atunci când o platformă pe care o utilizează introduce funcționalități bazate pe inteligență artificială, respondenții au oferit răspunsuri diverse. Astfel, 36% privesc aceste funcționalități cu scepticism și preferă metodele clasice sau verificarea realizată de oameni. În același timp, 35,1% dintre respondenți adoptă o abordare pragmatică și le utilizează doar dacă observă un beneficiu imediat, iar 28,9% se declară entuziasmați și sunt interesați să descopere în ce măsură noile funcționalități le pot simplifica activitățile. Citeşte comunicatul integral AICI