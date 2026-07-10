TikTok sprijină utilizatorii în identificarea și înțelegerea conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale pe platformă

TikTok consideră că inteligența artificială poate transforma modul în care oamenii își exprimă creativitatea, descoperă noi pasiuni și rămân în siguranță pe platformă, atunci când este utilizată în mod transparent și responsabil. Astfel, platforma continuă să își consolideze instrumentele, parteneriatele și măsurile de protecție care îi ajută pe membrii comunității să identifice, să creeze și să înțeleagă mai bine experiențele bazate pe conținut generat de AI.

Astăzi, TikTok anunță noi modalități prin care susține aceste obiective, precum:

Extinderea eforturilor TikTok de alfabetizare în domeniul AI, prin noi resurse educaționale și investiții continue în parteneriate cu experți de încredere.

Testarea unor sisteme de detectare îmbunătățite pentru a identifica și combate conturile dedicate publicării de spam generat de AI, care afectează vizibilitatea creatorilor originali.

Consolidarea tehnologiilor și parteneriatelor care susțin transparența în domeniul AI, inclusiv prin aderarea la Comitetul Director al Coaliției pentru Proveniența și Autenticitatea Conținutului (C2PA).

TikTok ajută utilizatorii să descopere, să înțeleagă și să utilizeze AI cu încredere

Experții în domeniu afirmă că educația este esențială pentru a le oferi oamenilor control asupra modului în care interacționează cu inteligența artificială. De aceea, TikTok a colaborat cu partenerii din industrie NAMLE și Henry Ajder pentru a crea un nou ghid care ajută comunitatea să utilizeze instrumentele bazate pe AI într-un mod responsabil. De asemenea, TikTok va lansa un nou hub în aplicație, unde utilizatorii își pot dezvolta abilități practice pentru a identifica conținutul generat de inteligența artificială atunci când caută termeni legați de AI.

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