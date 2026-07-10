Analiză Storia: Interesul pentru închirieri accelerează.

Chiria medie la nivel național a fost de 531 euro, la fel ca în iunie 2025

Cele mai mari creșteri procentuale din București față de anul trecut: Sectorul 5 la garsoniere (+14%) și Sectorul 2 la apartamentele cu trei camere (+11%)

Cele mai importante scăderi anuale: Sectorul 4 la garsoniere (-5%) și Sectorul 1 la apartamentele cu trei camere (-4%)

Chiriile au rămas stabile în luna iunie 2026. La nivel național, media a fost de 531 euro, similară cu cea înregistrată în luna iunie 2025. În același timp, interesul pentru locuințele disponibile spre închiriere s-a menținut ridicat: numărul vizualizărilor anunțurilor a crescut cu 2% față de iunie 2025 și cu 6% comparativ cu luna precedentă, iar numărul contactărilor a fost cu 12% mai mare față de luna mai 2026. La nivelul principalelor orașe analizate, prețul mediu calculat pentru apartamentele cu 1-3 camere arată creșteri lunare doar în Cluj-Napoca și Timișoara, de câte 2%. Comparativ cu anul trecut, creșteri au fost înregistrate doar în Timișoara (+8%) și București (+2%), în timp ce în celelalte orașe analizate chiriile medii fie au stagnat, fie au scăzut. Datele reflectă prețurile medii solicitate în principalele 10 orașe analizate pe baza anunțurilor publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, conform BRAT.

În marile centre urbane, cele mai ridicate chirii medii s-au înregistrat în București (593 euro), Cluj-Napoca (580 euro), Brașov și Constanța (câte 500 euro). La polul opus, cele mai mici valori au fost observate în Arad (350 euro), urmat de Craiova, Oradea și Sibiu (câte 400 euro).

„Datele din luna iunie indică două tendințe importante pentru piața chiriilor: pe de o parte, prețurile medii au rămas aproape neschimbate față de anul trecut, iar pe de altă parte, interesul utilizatorilor pentru închiriere s-a menținut ridicat. Creșterea cu 12% a contactărilor față de luna precedentă sugerează că utilizatorii sunt activi în procesul de căutare și analiză, într-un context în care diferențele de preț dintre orașe și dintre diferite zone ale marilor centre urbane rămân semnificative. În același timp, faptul că nivelul chiriilor a rămas relativ stabil în majoritatea piețelor analizate poate oferi mai multă predictibilitate celor aflați în căutarea unei locuințe și îi poate ajuta să compare mai atent opțiunile disponibile înainte de a lua o decizie finală”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România). Citeşte comunicatul integral AICI