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Analiză Storia: București este lider național la spații verzi și pe ultimele locuri în topul european

București are în medie mai puține spații verzi comparativ cu cele mai multe capitale europene, însă pe de altă parte beneficiază de cea mai mare pondere de spații verzi dintre marile orașe ale României.
Analiză Storia: București este lider național la spații verzi și pe ultimele locuri în topul european
Mediafax
01 iul. 2026, 16:01, Comunicate
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Spațiile verzi joacă un rol tot mai important pentru potențialii cumpărători ai unei locuințe situate în mediul urban, mai ales în contextul temperaturilor ridicate înregistrate pe parcursul verii.

De altfel, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România conform BRAT, 46,4% dintre cei 2.670 de respondenți consideră că zonele de recreere, categorie care include, printre altele, parcurile și spațiile de joacă, sunt foarte importante atunci când aleg viitoarea locuință. Sondajul arată că spațiile verzi și facilitățile de recreere sunt depășite în importanță doar de accesul la transportul public și de proximitatea magazinelor și centrelor comerciale. Citeşte comunicatul integral AICI

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