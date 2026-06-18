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Sondaj Storia: Românii vor mai multă claritate în procesul imobiliar: transparența devine criteriul esențial pentru câștigarea încrederii

Încrederea în profesioniștii imobiliari se construiește, în 2026, mai ales pe baza informațiilor corecte, a transparenței și predictibilității, potrivit noii ediții a studiului realizat de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, conform BRAT (Biroul Român de Audit Transmedia - organizația profesională și independentă din România care măsoară obiectiv și auditează performanțele mass-media). În ansamblu, cele mai ridicate scoruri de încredere sunt acordate notarilor publici (2,78 din 5) și avocaților specializați în domeniul imobiliar (2,59), în timp ce agenții imobiliari (2,16) și dezvoltatorii (2,15) se situează la finalul clasamentului.
Sondaj Storia: Românii vor mai multă claritate în procesul imobiliar: transparența devine criteriul esențial pentru câștigarea încrederii
Mediafax
18 iun. 2026, 17:27, Comunicate
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Pentru persoanele aflate în căutarea unei locuințe, încrederea în agenții imobiliari este influențată în primul rând de modul de prezentare a proprietăților, mai exact de alinierea dintre realitate și așteptări (26%). Prin comparație, în 2025, principalul criteriu era abilitatea agentului de a negocia în interesul clientului (39%), ceea ce sugerează că accentul se mută mai mult către prezentarea realistă a proprietăților. În cazul dezvoltatorilor imobiliari, criteriile principale rămân în aceeași zonă ca în 2025, raportul calitate-preț comparativ cu alte proiecte similare (26%) fiind în continuare principalul factor care influențează încrederea.

„Faptul că nivelul de încredere este mai scăzut față de anul anterior poate fi analizat și în contextul mai larg al pieței: deciziile imobiliare sunt cântărite mai atent, inclusiv pe fondul presiunii prețurilor, iar clienții au nevoie de mai multă claritate și predictibilitate în fiecare etapă a procesului. Încrederea se construiește tot mai mult prin lucruri concrete: informații corecte, costuri transparente și o comunicare adaptată nevoilor clientului. În acest context, inițiativele care încurajează standarde mai ridicate de calitate, precum sistemele de evaluare obiectivă a anunțurilor și evidențierea celor care respectă criterii clare, precum cele existente pe platforma Storia, pot contribui la o experiență mai transparentă și la facilitarea deciziilor pentru cumpărători și chiriași, într-o piață în care claritatea și rigoarea devin esențiale. E un semn că relația dintre clienți și profesioniști devine mai matură și mai pragmatică”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

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