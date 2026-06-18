Sondaj Storia: Românii vor mai multă claritate în procesul imobiliar: transparența devine criteriul esențial pentru câștigarea încrederii

Pentru persoanele aflate în căutarea unei locuințe, încrederea în agenții imobiliari este influențată în primul rând de modul de prezentare a proprietăților, mai exact de alinierea dintre realitate și așteptări (26%). Prin comparație, în 2025, principalul criteriu era abilitatea agentului de a negocia în interesul clientului (39%), ceea ce sugerează că accentul se mută mai mult către prezentarea realistă a proprietăților. În cazul dezvoltatorilor imobiliari, criteriile principale rămân în aceeași zonă ca în 2025, raportul calitate-preț comparativ cu alte proiecte similare (26%) fiind în continuare principalul factor care influențează încrederea.

„Faptul că nivelul de încredere este mai scăzut față de anul anterior poate fi analizat și în contextul mai larg al pieței: deciziile imobiliare sunt cântărite mai atent, inclusiv pe fondul presiunii prețurilor, iar clienții au nevoie de mai multă claritate și predictibilitate în fiecare etapă a procesului. Încrederea se construiește tot mai mult prin lucruri concrete: informații corecte, costuri transparente și o comunicare adaptată nevoilor clientului. În acest context, inițiativele care încurajează standarde mai ridicate de calitate, precum sistemele de evaluare obiectivă a anunțurilor și evidențierea celor care respectă criterii clare, precum cele existente pe platforma Storia, pot contribui la o experiență mai transparentă și la facilitarea deciziilor pentru cumpărători și chiriași, într-o piață în care claritatea și rigoarea devin esențiale. E un semn că relația dintre clienți și profesioniști devine mai matură și mai pragmatică”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Citeşte comunicatul integral AICI