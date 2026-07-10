Familia Harrigan se întoarce: MobLand (Imperiul Mafiei) revine pe SkyShowtime din 21 septembrie

Pregătiți-vă pentru un război fără reguli: familia Harrigan revine. Sezonul al doilea din MobLand (Imperiul Mafiei) va avea premiera în exclusivitate pe SkyShowtime în România din 21 septembrie, iar noi episoade vor fi disponibile săptămânal. Teaserul și primele imagini din noul sezon al serialului de succes îl prezintă pe Tom Hardy revenind în rolul lui Harry da Souza, omul de încredere al familiei Harrigan, alături de Pierce Brosnan și Helen Mirren în rolurile lui Conrad și Maeve, liderii lipsiți de scrupule ai clanului Harrigan.

Sezonul al doilea, format din zece episoade, îi va arăta pe membrii familiei Harrigan luptând să păstreze aparența unui front unit, în timp ce rivali tot mai puternici amenință imperiul lor infracțional deja fragil – iar Harry Da Souza, descurcărețul și redutabilul lor om de încredere, va trebui să gestioneze cu mare atenție conflictele tot mai intense din interiorul familiei. Pe măsură ce violența se răspândește în fiecare aspect al vieții lor, loialitățile se destramă, siguranța se dovedește a fi doar temporară, iar lupta pentru putere se poartă fără urmă de milă. Citeşte comunicatul integral AICI