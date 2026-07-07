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A fost dezvăluit primul trailer pentru documentarul despre turneul Live ’25 al trupei Oasis. Când va fi lansat.

Primul trailer al documentarului „Don’t Look Back in Anger”, despre turneul Live '25 al trupei Oasis, a fost dezvăluit. Filmul promite un acces fără precedent la mecanismele interne ale trupei rock.
A fost dezvăluit primul trailer pentru documentarul despre turneul Live '25 al trupei Oasis. Când va fi lansat.
Ioana Târziu
07 iul. 2026, 14:14, Știrile zilei
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Disney a dezvăluit primul trailer pentru documentarul despre turneul Live ’25 al trupei Oasis, relatează Le Figaro.

Intitulat „Don’t Look Back in Anger”, documentarul îi va duce pe fanii trupei britanice în culisele turneului Live ’25.

Când se va lansa documentarul

Filmul este regizat de Dylan Southern și Will Lovelace. De asemenea, este așteptat pentru lansare mondială în septembrie anul acesta, potrivit sursei citate.

Trupa a fost formată la Manchester în 1991. Inițial sub numele The Rain, trupa Oasis i-a reunit la început pe Liam Gallagher, Paul „Bonehead” Arthurs, Paul „Guigsy” McGuigan și Tony McCarroll. Acestora li s-a alăturat rapid Noel Gallagher, fratele mai mare al lui Liam.

Filmul va fi proiectat în anumite cinematografe, precum și în versiunea IMAX.

Proiectul este condus de regizorul nominalizat la premiile BAFTA și Oscar, Steven Knight, conform aceleiași surse.

Acces fără precedent în culisele trupei rock

Trailerul este mai scurt de un minut. Documentarul promite un acces fără precedent la mecanismele interne ale trupei rock.

Acesta va urmări turneul de reuniune sold-out al trupei Oasis, intitulat Live ’25. Filmul va conține scene nostalgice, de la repetiții la momentele din culise și scena în sine. Îi va reuni pe Noel și Liam Gallagher în interviuri comune pentru prima dată în 25 de ani.

Turneul a marcat marea revenire a grupului pe scenă după destrămarea lor tumultoasă din 2009, mai arată sursa.

Producătorul și scenaristul Steven Knight a explicat că a vrut să „spună povestea fraților Gallagher și a trupei, dar și povestea fanilor ale căror vieți au fost atinse și uneori transformate de muzica lor”.

„O poveste despre puterea muzicii de a uni oameni”

El a adăugat că „este o poveste despre puterea muzicii de a uni oameni dincolo de generații, culturi și granițe și de a restabili un sentiment de speranță într-o lume plină de diviziuni”.

Filmele biografice muzicale continuă să inspire Hollywood-ul. Ele se bucură de o renaștere a popularității.

Filmul  Michael, dedicat lui Michael Jackson, a devenit cel mai încasat film biografic din toate timpurile. The Beatles vor face obiectul unei serii de patru filme regizate de Sam Mendes, așteptate în aprilie 2028. Fiecare film va fi axat pe un membru diferit al grupului, mai specifică sursa inițială.

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