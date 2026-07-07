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Spania: A început prima cursă de tauri din Pamplona. Trei participanți au fost duși la spital

Marți a început prima cursă de tauri din cadrul festivalului San Fermín din Pamplona, Spania. Nu au fost raportate incidente grave, însă trei participanți au fost duși la spital pentru examinare.
Spania: A început prima cursă de tauri din Pamplona. Trei participanți au fost duși la spital
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Ioana Târziu
07 iul. 2026, 14:52, Știri externe
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Prima cursă de tauri din cadrul festivalului San Fermín din Pamplona, Spania, a avut loc marți, potrivit Le Figaro.

Mii de oameni vin în acest oraș în fiecare an

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Între 6 și 14 iulie, mii de oameni se adună în oraș în fiecare an. Ei participă la aceste sărbători emblematice, marcate în special de un „encierro ” zilnic. Aceasta este tradiționala alergare a taurilor, care precede coridele ce au loc în arene.

Marți dimineață, începând cu ora 8:00, alergători îmbrăcați în costume tradiționale au pornit pe străzile înguste ale orașului vechi. Ei se aflau în fața a șase tauri de luptă, arată sursa.

Traseul este de aproximativ 850 de metri, care leagă țarcul lor de arena de coride. Participanții încearcă să alerge cât mai aproape de animale, evitând în același timp căderile și loviturile de coarne.

Nu au fost raportate răni grave

Mai mulți participanți au alunecat pe pavaj, unii tauri chiar sărind peste ei. În ciuda acestor incidente, nimeni nu a fost rănit de coarnele taurilor. Nu au fost raportate răni grave, notează sursa citată.

Potrivit serviciilor locale de urgență, cinci alergători au suferit vânătăi. Trei dintre aceștia au fost duși la spital pentru examinare.

Anul trecut, un bărbat în vârstă de 38 de ani, descris ca fiind un alergător experimentat, a fost grav rănit. Acesta a fost lovit cu cornul la axila dreaptă, în timpul uneia dintre curse.

Festivalul stârnește și controverse

Ca în fiecare an, festivitățile stârnesc și controverse. Mai multe grupuri pentru drepturile animalelor au denunțat organizarea coridelor, pe care le descriu drept „masacre”, mai specifică sursa.

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