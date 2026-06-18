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Lidl și Tomorrowland lansează un parteneriat strategic

Lidl și Tomorrowland, cel mai mare festival de muzică electronică (EDM) din lume, anunță începutul unui parteneriat strategic pe termen lung. Această colaborare inedită va aduce un magazin pop-up Lidl chiar în inima festivalului, integrând retailerul în mijlocul unei atmosfere internaționale vibrante. Prin această colaborare, cele două branduri își propun să creeze conexiuni autentice între oameni din toate colțurile lumii, unindu-i prin intermediul muzicii, al culturii și al experiențelor memorabile împărtășite.
Lidl și Tomorrowland lansează un parteneriat strategic
Mediafax
18 iun. 2026, 18:36, Comunicate
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Parteneriatul include diverse formate și evenimente din universul Tomorrowland, inclusiv Tomorrowland, în Belgia și Tomorrowland Winter, în Franța. Oficial, colaborarea va începe la următorul eveniment ce va avea loc în luna iulie 2026, în Boom, Belgia, unde Lidl va inaugura un magazin de tip pop-up și propria brutărie Lidl. În același timp, Lidl va oferi vizitatorilor festivalului Tomorrowland fructe proaspete în locațiile special amenajate din cadrul evenimentului.

Valori comune și acoperire internațională

Recunoscut la nivel global drept unul dintre cele mai mari și mai cunoscute festivaluri de muzică, Tomorrowland atrage anual sute de mii de participanți de pe toate continentele. Evenimentul a devenit un simbol al diversității culturale, al conexiunilor multinaționale și al experiențelor memorabile împărtășite de public. Acest spirit unificator și internațional reprezintă, totodată, fundamentul parteneriatului strategic încheiat cu Lidl.

În același timp, această colaborare subliniează ambiția Lidl de a fi aproape de oameni cu produse proaspete, soluții practice și o gamă diversificată de articole în toate momentele din viața lor, în rutina zilnică, precum și în cadrul evenimentelor speciale și momentelor împărtășite cu ceilalți.

De la fructe și legume proaspete, la gustări și o selecție de produse nealimentare, magazinul Lidl din cadrul Tomorrowland reflectă diversitatea ofertei Lidl. Sortimentul este completat de Brutăria Lidl, care aduce participanților la festival produse de patiserie proaspăt coapte în fiecare zi. Astfel, această colaborare reflectă o ambiție comună puternică: de a face produsele proaspete și de calitate accesibile pentru un număr cât mai mare de oameni.

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