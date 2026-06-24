JAZZx 2026 începe săptămâna viitoare – concerte Free Nationals, Samara Joy, Asaf Avidan și noul val al jazzului internațional. Cinci zile de muzică, patru scene și acces gratuit în inima Timișoarei

Festivalul propune în acest an un program desfășurat pe parcursul a cinci zile, în mai multe spații din oraș, cu acces gratuit la toate evenimentele. JAZZx continuă să exploreze jazzul în dialog cu soul, funk, hip-hop, spoken word, muzică electronică și noile direcții ale scenei internaționale, oferind o experiență culturală complexă și accesibilă unui public divers.

O ediție care aduce laolaltă artiști premiați, premiere naționale și noul val al jazzului

Pe scena principală (Main Stage) din Piața Libertății vor urca artiști care definesc astăzi noile direcții ale jazzului și ale muzicii contemporane. Printre aceștia se numără câștigătoarea a multiple premii Grammy Samara Joy, artistul israelian Asaf Avidan, trupa americană Free Nationals, care concertează în premieră în România, dar și nume reprezentative pentru scenele creative din Berlin, Londra și Paris precum Moses Yoofee Trio, Joe Armon-Jones și daoud. Programul este completat de artiști care reprezintă noul val al jazzului european și românesc: Nagy Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță.

Patru scene, patru perspective asupra muzicii contemporane

JAZZx 2026 se desfășoară pe patru scene, fiecare explorând o altă dimensiune a muzicii contemporane.

JAZZx NOW, găzduită de Iulius Town în 1 și 2 iulie, este dedicată artiștilor emergenți și proiectelor aflate în plină ascensiune. Publicul va descoperi aici noi direcții ale jazzului contemporan prin concertele susținute de Tanhai Collective, Charlotte Colace, Anton de Bruin, Banda da Amizade, Giga Jazz Machine 3000, George Vizitiu Trio și Muzica Militară a Brigăzii 18 ISR.

MAIN STAGE, amplasată în Piața Libertății între 3 și 5 iulie, aduce împreună nume consacrate și unele dintre cele mai relevante proiecte internaționale ale momentului.

SPOKEN WORD STAGE, organizată pe Strada Fără Nume în 4 și 5 iulie, propune întâlnirea dintre poezie, muzică live și performance. Artiști precum Tongue Fu, Georgie Jones, Zia Ahmed, Psihotrop, Testament, Ella Frears și Ligia Keșișian explorează forme contemporane de expresie aflate la granița dintre concert și spectacol.

După lăsarea serii, experiența continuă la NOCTURNAL STAGE, unde Wet Enough!? și 150 Stoka & Lemarian propun un program construit în jurul improvizației și groove-ului.

Dincolo de concerte: educație, mentorat și inspirație

JAZZx continuă și în acest an seria de masterclass-uri dedicate tinerilor muzicieni și publicului interesat de jazzul contemporan. Doua sesiuni vor fi susținute de Joe Armon-Jones și Noah Fürbringer, oferind participanților acces direct la experiența unor artiști activi pe scenele internaționale. Publicul este invitat și la un masterclass special susținut de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, gazdele matinalului de la Digi FM. Într-o întâlnire relaxată și interactivă, cei doi vor deschide culisele radioului live și vor vorbi despre provocările, improvizațiile și momentele neașteptate care fac parte din realizarea unei emisiuni de succes.

Programul JAZZx 2026

1–2 iulie – JAZZx NOW | Iulius Town

3–5 iulie – Main Stage | Piața Libertății

4–5 iulie – Spoken Word Stage | Strada Fără Nume

3–4 iulie – Nocturnal Stage | Reciproc Cafe

Accesul la toate evenimentele este gratuit.

Programul complet și informații despre artiști sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului

jazzx.ro sau pe pagina de instagram jazzx_official.

JAZZx este: