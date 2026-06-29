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Cântăreții elvețieni de yodel repetă în fântâni publice pentru concursul național din Basel

Festivalul național de yodel din Basel se desfășoară în timpul unui val de caniculă, iar cântăreții elvețieni fac repetiții în fântânile publice.
Cântăreții elvețieni de yodel repetă în fântâni publice pentru concursul național din Basel
Sursa foto: Hepta
Ioana Târziu
29 iun. 2026, 22:19, Știri externe
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Festivalul național de yodel din Basel se desfășoară în timpul unui val de caniculă, potrivit Euronews.

Cântăreții elvețieni ce vor participa la festivalul național de yodel repetă în fântânile publice. 

Festivalul devine o scenă la nivel de oraș. Artiștii și vizitatorii se adună în jurul fântânilor, bisericilor și piețelor publice în timpul valului de căldură.

Cântăreții repetă în apă, în timp ce alții stau la coadă pentru spectacole în alte locații din oraș. Muzica folk, costumele și mulțimile iau cu asalt străzile, în timp ce temperaturile rămân ridicate, potrivit sursei citate.

Festivalul reunește mii de concurenți la yodel, corn alpin și aruncare de steaguri.

Unii participanți vorbesc despre tradiție și tehnică, în timp ce alții pur și simplu încearcă să facă față tensiunii dintre apariții.

Ateliere și cântece informale au loc și în baruri și piețe, mai precizează sursa.

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