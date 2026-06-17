Actorul Sean Penn va regiza un film despre atacul de la Capitoliu

Filmul regizat de Sean Penn, va spune povestea unui ofițer de poliție, care ar putea fi interpretat de Bradley Cooper, potrivit publicației de specialitate Deadline. Filmările sunt programate pentru mijlocul anului viitor, indică aceeași sursă, citată de Le Figaro.

Pe 6 ianuarie 2021, sute de susținători ai lui Donald Trump, înfuriați de acuzațiile sale nefondate de fraudă electorală, au luat cu asalt Capitoliul, sanctuarul democrației americane, în încercarea de a împiedica certificarea victoriei lui Joe Biden. Donald Trump, care nu și-a recunoscut niciodată înfrângerea, neagă orice responsabilitate pentru atac și i-a numit pe participanți „patrioți ” .

La întoarcerea sa la Casa Albă, președintele american a grațiat prin decret aproximativ 1250 de persoane condamnate pentru această agresiune, comutând pedeapsa altor 14 persoane și ordonând încetarea procedurilor împotriva a sute de inculpați care încă așteaptă să fie judecați.

Sean Penn a participat la audierile publice

Cunoscut pentru activismul său politic și social de stânga, Sean Penn a participat la audierile publice ale comisiei parlamentare care anchetează incidentul. La acea vreme, actorul a fost fotografiat alături de ofițerii care au fost supuși atacului, inclusiv Michael Fanone. Fanone, care a depus mărturie în fața comisiei, a scris o carte în care relatează trauma suferită în timpul atacului – a suferit un stop cardiac și un traumatism cranio-cerebral. Identitatea ofițerului de poliție pe care se bazează filmul nu a fost dezvăluită.

Drepturile cinematografice au fost achiziționate de Warner Bros., potrivit publicațiilor de specialitate. Renumitul studio este în prezent achiziționat de conglomeratul Paramount Skydance, al cărui CEO, David Ellison, este considerat apropiat de Donald Trump. Warner Bros. a produs filmul Battle After Battle , care a câștigat premiul pentru cel mai bun film la Oscar și i-a adus lui Sean Penn al treilea premiu Oscar în martie.