Ultimele imagini cu Glen Hansard înainte de accidentul mortal. Cânta într-un pub, locul în care se simțea cel mai bine

După anunțul morții muzicianului irlandez, pe rețelele sociale a fost publicată o înregistrare filmată chiar în ultima sa seară de viață. Imaginile îi emoționează pe fani, surprinzând un artist care a rămas fidel rădăcinilor sale până în ultimele ore, scrie publicația italiană Il Post.

Un cântec necunoscut, cântat cu câteva ore înainte de tragedie

Înregistrarea a fost realizată în seara de 28 iulie la Wren’s Nest, un pub aflat la vest de Dublin, loc pe care Hansard îl frecventa de ani de zile pentru serile dedicate muzicii tradiționale irlandeze. Autenticitatea imaginilor a fost confirmată de reprezentanții localului. În videoclip, Hansard interpretează o piesă nelansată, intitulată „Tried and Failed”, acompaniindu-se doar la chitară, într-o atmosferă intimă, alături de muzicienii grupului Trad 15. La scurt timp după ce a plecat din pub cu motocicleta, artistul a fost implicat în accidentul în urma căruia și-a pierdut viața.

Poignant Video. This was recorded 1 hour before Glen (Rip) was killed. He was in the Wrens Nest, Strawberry Beds at a session. pic.twitter.com/QFTzJ9tLu3 — Joe O’Neill 🐀 (@actingjoe) July 29, 2026

Ultimele imagini cu Glen Hansard.

Nu a renunțat niciodată la interacțiunea umană

Deși devenise cunoscut în întreaga lume după succesul filmului „Once” și al piesei „Falling Slowly”, recompensată cu Premiul Oscar în 2008, Hansard nu a abandonat niciodată concertele improvizate din puburi sau de pe străzile Dublinului. Pentru el, succesul internațional nu a schimbat felul în care înțelegea muzica. Continua să cânte în localuri mici, unde putea sta de vorbă cu publicul și unde mulți dintre cei prezenți îi deveniseră prieteni în timp.

Respectat de unele dintre cele mai mari nume din muzică

În afara cercului său de fani, Glen Hansard se bucura de aprecierea unor artiști de prim rang. Bruce Springsteen l-a descris după moarte drept „un mare muzician, un prieten bun și un om generos”, iar de-a lungul anilor cei doi au urcat împreună pe scenă în mai multe rânduri. Și Bono, solistul trupei U2, vorbea frecvent despre influența lui Hansard asupra muzicii irlandeze moderne. Cei doi obișnuiau să cânte împreună inclusiv în puburile din Dublin, departe de stadioanele pe care Bono le umple în mod obișnuit. Artistul a colaborat și cu Eddie Vedder (Pearl Jam), iar în 2023 s-a numărat printre muzicienii invitați să cânte la funeraliile lui Shane MacGowan, legendarul lider al trupei The Pogues.

O legătură specială cu Italia

Hansard avea o relație aparte și cu Italia, unde revenea frecvent pentru concerte de mici dimensiuni. Unul dintre cele mai cunoscute momente din ultimii ani îl surprinde cântând pe o stradă din Noto, în Sicilia, într-un recital spontan devenit viral printre admiratorii săi. De asemenea, obișnuia să susțină concerte restrânse la Lucca, iar în 2023 a participat la evenimentul organizat de publicația Il Post la Peccioli.

Un ultim moment care rezumă întreaga sa carieră

Pentru mulți dintre admiratorii săi, imaginile filmate la Wren’s Nest au devenit simbolul modului în care Glen Hansard și-a trăit viața. Deși a câștigat un Oscar și a urcat pe scene din întreaga lume, artistul nu a renunțat niciodată la atmosfera puburilor în care și-a început cariera. Ultimul videoclip îl surprinde exact așa cum și-ar fi dorit probabil să fie amintit: cu o chitară în mână, cântând o piesă nouă în fața unui public restrâns, cu doar câteva ore înainte de tragedie.