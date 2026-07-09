Superfood Company transformă datele de vânzări, stocuri și profitabilitate în decizii rapide de business, cu SeniorDashboards

Superfood Company, companie cu peste trei decenii de experiență în importul și promovarea de produse pentru copii, utilizează SeniorDashboards de la Senior Software pentru a avea o imagine mai clară asupra performanței de business și pentru a susține deciziile de management cu informații consolidate și ușor de interpretat.

Într-un business în care deciziile comerciale depind de analiza rapidă a vânzărilor, stocurilor și profitabilității, soluția de analiză avansată, raportare și bugetare îi oferă companiei acuratețea necesară pentru a transforma datele în decizii concrete de business. Implementarea sistemului pentru analiza indicatorilor cheie ai afacerii a adus un plus semnificativ de eficiență în centralizarea și interpretarea informațiilor, oferind echipei acces rapid atât la imaginea de ansamblu, cât și la detalii relevante pentru managementul activității.

Prin SeniorDashboards, Superfood Company urmărește cu ușurință informațiile extrase din sistemul ERP, analizează evoluția vânzărilor, stocurilor și profitabilității și poate lua decizii importante pentru business într-un timp scurt. Rezultatele se reflectă în creșterea productivității și eficienței, cu impact asupra marjei de profit. Citeşte comunicatul integral AICI