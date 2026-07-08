Matt Damon spune că „Odiseea” lui Christopher Nolan a fost cea mai mare provocare din cariera sa

Matt Damon a jucat eroul de acțiune Jason Bourne, un astronaut rămas blocat pe Marte și zeci de alte personaje, însă rolul regelui grec Odiseu a fost, potrivit actorului, cea mai mare provocare a carierei sale pe marele ecran, relatează Reuters.

Producția Universal Pictures are aproape trei ore și este primul lungmetraj filmat integral cu camere IMAX.

Christopher Nolan a insistat pe efecte practice și filmări la scară reală, în locul soluțiilor digitale. Filmul va avea premiera în cinematografe pe 17 iulie.

„Așa s-ar fi făcut un film în urmă cu 80 de ani”, a spus Damon. „Totul este filmat direct în cameră. Dacă vezi o mie de oameni, atunci chiar sunt o mie de oameni acolo. Corăbiile din fundal sunt corăbii reale”.

„Odiseea” lui Nolan a fost filmată în șase țări, printre care Maroc, Grecia și Islanda. Damon și ceilalți membri ai distribuției au lucrat în condiții dificile, inclusiv pe mare, în vânt puternic și ploi torențiale.

„A fost, fără îndoială, cel mai greu film, cea mai mare provocare pe care am avut-o vreodată”, a declarat actorul.

Nolan revine după succesul „Oppenheimer”

Filmul adaptează poemul epic „Odiseea” al lui Homer.

Povestea îl urmărește pe Odiseu în încercarea de a se întoarce acasă după Războiul Troian. În călătoria sa pe mare, el întâlnește vrăjitoare, monștri și zei, înainte de a reveni la soția sa, Penelopa, interpretată de Anne Hathaway, și la fiul său, Telemah, interpretat de Tom Holland.

„Odiseea” vine după succesul „Oppenheimer”, producția din 2023 a lui Christopher Nolan care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film. Noul film a avut un buget de aproximativ 250 de milioane de dolari.

Zendaya, care o interpretează pe zeița Atena, a spus că a rămas „fără cuvinte” după ce a văzut versiunea lui Nolan a poveștii clasice.