Prima pagină » Life-Entertaiment » Matt Damon spune că „Odiseea” lui Christopher Nolan a fost cea mai mare provocare din cariera sa

Matt Damon spune că „Odiseea” lui Christopher Nolan a fost cea mai mare provocare din cariera sa

Actorul Matt Damon spune că „Odiseea”, noul film regizat de Christopher Nolan, a fost cea mai mare provocare a carierei sale.
Matt Damon spune că „Odiseea” lui Christopher Nolan a fost cea mai mare provocare din cariera sa
Iulian Moşneagu
08 iul. 2026, 13:42, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Matt Damon a jucat eroul de acțiune Jason Bourne, un astronaut rămas blocat pe Marte și zeci de alte personaje, însă rolul regelui grec Odiseu a fost, potrivit actorului, cea mai mare provocare a carierei sale pe marele ecran, relatează Reuters.

Producția Universal Pictures are aproape trei ore și este primul lungmetraj filmat integral cu camere IMAX.

Christopher Nolan a insistat pe efecte practice și filmări la scară reală, în locul soluțiilor digitale. Filmul va avea premiera în cinematografe pe 17 iulie.

„Așa s-ar fi făcut un film în urmă cu 80 de ani”, a spus Damon. „Totul este filmat direct în cameră. Dacă vezi o mie de oameni, atunci chiar sunt o mie de oameni acolo. Corăbiile din fundal sunt corăbii reale”.

„Odiseea” lui Nolan a fost filmată în șase țări, printre care Maroc, Grecia și Islanda. Damon și ceilalți membri ai distribuției au lucrat în condiții dificile, inclusiv pe mare, în vânt puternic și ploi torențiale.

„A fost, fără îndoială, cel mai greu film, cea mai mare provocare pe care am avut-o vreodată”, a declarat actorul.

Nolan revine după succesul „Oppenheimer”

Filmul adaptează poemul epic „Odiseea” al lui Homer.

Povestea îl urmărește pe Odiseu în încercarea de a se întoarce acasă după Războiul Troian. În călătoria sa pe mare, el întâlnește vrăjitoare, monștri și zei, înainte de a reveni la soția sa, Penelopa, interpretată de Anne Hathaway, și la fiul său, Telemah, interpretat de Tom Holland.

„Odiseea” vine după succesul „Oppenheimer”, producția din 2023 a lui Christopher Nolan care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film. Noul film a avut un buget de aproximativ 250 de milioane de dolari.

Zendaya, care o interpretează pe zeița Atena, a spus că a rămas „fără cuvinte” după ce a văzut versiunea lui Nolan a poveștii clasice.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Nicușor Dan, moment de blocaj la Summitul NATO. Întrebarea despre o miză strategică a României l-a prins nepregătit
Gandul
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Cel mai lung proces de mare corupție din România. Prima sentință, cu faptele prescrise, după 13 ani și 154 de amânări. Justiția a avut nouă miniștri cât timp a fost judecat „Lotul Oniga”
Libertatea
Boala de rinichi poate evolua ani întregi fără simptome. Două analize simple o pot depista din timp
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da