Europa se distanțează de rețelele sociale din SUA. Adio, Facebook, Instagram sau TikTok?

Platforma, care este dezvoltată în Suedia a fost construită de antreprenori în media, tehnologie și inteligență artificială. Versiunea beta a platformei a fost lansată săptămâna aceasta, utilizatorii fiind nevoiți să solicite verificarea de către echipa „W” înainte de a putea publica conținut, potrivit Euronews.

De asemenea, înainte de a obține accesul, utilizatorii trebuie să se autentifice fie prin furnizarea numelui real, fie în mod anonim prin intermediul aplicației W Identity, o aplicație separată care scanează pașaportul sau cartea de identitate a utilizatorului pentru a-l autentifica direct pe dispozitivul său.

Și înalți oficiali europeni utilizează această platformă, între care Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene și António Costa, președintele Consiliului European.

Datele vor fi găzduite pe „servere deținute de companii europene”, iar accesul investitorilor va fi limitat la cei cu sediul pe continent, după cum a declarat anterior pentru Euronews, Directorul General Anna Zeiter.

La acea vreme, Zeiter plănuia ca platforma să utilizeze un furnizor de servicii de email, criptat, numit Proton, din Elveția, dar și un și inclusiv o platfomă de stocare software numită UpCloud din Finlanda, în concordanță cu legile UE privind protecția datelor.

Îngrijorări cu privire la securitatea națională și protecția datelor

Lansarea vine pe fondul mișcării europene prin care se dorește suveranitatea tehnologică față de SUA, din cauza îngrijorărilor legate de securitatea națională și protecția datelor. Franța, Germania și Olanda sunt statele care au exprimat aceste îngrijorări. Europa își dorește să se distanțeze de SUA în domeniul tehnologiei și Inteligenței Artificiale.

W este una dintre platformele UE lansate recent. Printre acestea se numără Bulle, eYou, Eurosky sau Monnett.

Săptămâna trecută, unele dintre aceste platforme au semnat o declarație prin care s-au angajat să adică pe continent o infrastructură tehnologică „diversă și rezilientă”, pentru „se îndepărta de marile platforme monopoliste cu guvernanța lor autoritară”.

Cu toate acestea, experții spun că le va fi greu să își mențină audiența și să rămână la fel de convenabile sau captivante precum Facebook, Instagram, TikTok, dar și celelelalte, care încearcă să mărească timpul petrecut de utilizatori în aplicații.