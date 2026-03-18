Un start-up românesc lansează eYou, alternativa europeană la marile platforme social media

Noua aplicație, eYou, este dezvoltată de antreprenorii Grégoire Vigroux și Jasseem Allybokus și intră în faza de pre-lansare. Inițiatorii proiectului spun că scopul este crearea unei alternative europene la rețelele sociale dominante, într-un context în care spațiul online este controlat în mare parte de companii din SUA și China, scrie Economedia.

Platforma își propune să reducă dezinformarea, să combată polarizarea și să ofere un control mai mare asupra datelor. Toate datele utilizatorilor sunt stocate în Uniunea Europeană, conform fondatorilor.

Fact-checking integrat în fiecare postare

Una dintre principalele inovații ale eYou este sistemul de verificare a informațiilor direct în platformă. Fiecare postare este analizată de patru modele de inteligență artificială (LLM), care evaluează conținutul și îl clasifică drept, adevărat, parțial adevărat sau fals. Scopul este de a oferi utilizatorilor context și de a limita răspândirea știrilor false, care, potrivit fondatorilor, circulă mult mai rapid decât informațiile verificate pe platformele actuale.

Aplicația eYou introduce și mecanisme menite să reducă fenomenul de „echo chamber”, în care utilizatorii sunt expuși doar la opinii similare. Platforma funcționează ca o „agoră digitală”, unde utilizatorii pot vedea perspective diverse, iar algoritmul promovează conținut variat.

Un element distinctiv este funcția de „reset” al feed-ului. Astfel, utilizatorii pot vedea cum sunt profilați și pot elimina sau adăuga interese. De asemenea ei pot ieși din bula informațională creată de algoritm

Public țintă: utilizatori interesați de conținut de calitate

Fondatorii spun că nu vizează publicul platformelor de tip entertainment, precum TikTok, ci utilizatori interesați de dezbateri, politică, geopolitică și idei. Platforma este un hibrid între rețele sociale precum X și platforme de publicare precum Medium, fiind axată în principal pe conținut text și foto.

Aplicația eYou este susținută de o investiție inițială de aproximativ 300.000 de euro, iar fondatorii caută finanțări suplimentare pentru extindere. În această etapă utilizatorii se pot înscrie pe lista de așteptare. Ei vor primi acces prioritar vor avea statut de „Early Believer”. Lansarea publică a platformei este programată pentru mai 2026.

O provocare majoră pentru Europa

Inițiativa vine într-un moment în care Uniunea Europeană caută să își consolideze autonomia digitală. În ultimii ani au existat mai multe tentative de a crea rețele sociale europene sau descentralizate. Până în prezent niciuna nu a reușit să atingă popularitatea marilor platforme globale. Mastodon este adesea citată ca una dintre puținele alternative europene, dar baza sa de utilizatori rămâne mult mai mică. Din acest motiv, activiștii susțin că doar o inițiativă coordonată la nivel european și finanțată public ar putea crea o platformă competitivă la scară globală.

Dacă va avea succes, eYou ar putea deveni un exemplu de platformă socială construită pe principii europene, într-un ecosistem dominat de giganți globali.

Vezi aici interviul cu Grégoire Vigroux, cofondator eYou, realizat de Economedia.