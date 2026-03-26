Comisia Europeană acuză marile platforme pentru adulți că nu protejează minorii

Comisia Europeană a ajuns la concluzia preliminară că mai multe platforme online pentru adulți nu respectă regulile europene privind protecția minorilor, se arată într-un comunicat de presă.

Conform informațiilor transmise de instituție este vorba despre Pornhub, Stripchat, XNXX și XVideos, care ar încălca Regulamentul privind serviciile digitale.

Executivul european susține că aceste site-uri nu au analizat corect riscurile la care sunt expuși minorii. În unele cazuri, platformele au pus accent pe imaginea lor și pe eventuale pierderi comerciale, în loc să trateze impactul asupra minorilor.

De asemenea, autoritățile consideră că unele evaluări au ignorat sau au prezentat incomplet discuțiile cu organizații specializate în drepturile copiilor.

Problema principală ține de accesul facil al minorilor la conținut. Deși platformele menționează că sunt destinate exclusiv adulților, accesul se face simplu, printr-o confirmare că utilizatorul are peste 18 ani.

Comisia Europeană consideră, de fapt, că acest sistem nu oferă protecție reală. Măsuri precum avertismentele sau etichetele de tip „doar pentru adulți” nu sunt suficiente pentru a bloca accesul.

Instituția europeană cere introducerea unor sisteme sigure de verificare a vârstei, care să împiedice accesul copiilor la conținutul sensibil. În paralel, platformele au posibilitatea să răspundă concluziilor și să corecteze problemele.

Dacă aceste constatări vor fi confirmate, Comisia Europeană poate decide care vor fi sancțiunile financiare, care pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri globală a companiilor. De asemenea, pot fi impuse măsuri suplimentare pentru a forța respectarea regulilor.

Investigația face parte dintr-un demers mai amplu la nivelul Uniunii Europene, care vizează protejarea minorilor în mediul online.