Țările din Europa ideale pentru călătorii solo. Unele destinații te vor surprinde total

Indicele Solo Travel Index 2026, realizat de Much Better Adventures, a fost întocmit de un grup de experți în turism ținând cont de factori precum siguranța, accesibilitatea prețurilor la mese și accesibilitatea vizelor.

În 2026, cea mai bună destinație din lume pentru călătorii solo este Kârgâzstan, însă clasamentul celor de la Much Better Adventures include și țări din Europa, iar unele dintre ele sunt mai degrabă cunoscute pentru vacanțele în cuplu, scrie Daily Mail.

Pe locul 10 se află chiar România, o destinație destul de ieftină comparativ cu celelalte țări incluse în listă, potrivit grupului de experți în turism.

Slovenia, aflată pe locul 9, este una dintre destinațiile cele mai puțin cunoscute de pe listă. Un turist a spus, într-o postare pe rețelele sociale, că Slovenia are „tot ce-ți poți dori de la cea mai bună călătorie cu mașina din viața ta”.

Pe locul 8 se află Grecia, o destinație care se pretează și vacanțelor în cuplu. Totuși, orașul Rodos a fost votat cel mai bun oraș european pentru călătorii solo, potrivit unui studiu realizat de Wizz Air.

Islanda, supranumită și „Țara Focului și a Gheții”, se află pe locul 7 pe listă și ar fi o destinație „potrivită” pentru „orice persoană care călătorește singură”, potrivit unor utilizatori Reddit.

Albania se situează pe locul 6, fiind descrisă ca o țară perfectă pentru cei care vor să călătorească singuri. În timp ce destinațiile de plajă precum Ksamil – adesea numită „Maldivele Europei” – atrag mulțimile cu nisipul lor alb și apele turcoaz, nenumărate peisaje încă nedescoperite așteaptă să fie explorate.

Pe locurile 5 se află Slovacia, în timp ce Norvegia ocupă locul 4. Deși este o destinație mai scumpă decât țările din sudul Europei, Norvegia se clasează foarte bine atât în ceea ce privește siguranța, cât și biodiversitatea, ceea ce o face o destinație de excepție pentru călătoriile solo axate pe natură.

Italia, Portugalia și Spania, destinații cu temperaturi mai blânde pe tot parcursul anului datorită poziționării lor geografice, ocupă, în ordinea menționată, primele trei locuri. În Spania există câteva locuri mai liniștite de vizitat dacă doriți să evitați zonele aglomerate de pe coastele din Palma și Barcelona.

Italia este considerată adesea una dintre cele mai bune destinații din lume pentru vacanțe în cuplu, însă este, de fapt, locul ideal pentru o călătorie solo, întrucât oferă combinația perfectă de gastronomie, rețele feroviare accesibile și peisaje frumoase.

„Fie că faci drumeții în Dolomiți, plimbări cu bicicleta prin livezile de măslini din Toscana sau plimbări pe potecile de coastă din Liguria, Italia oferă acel amestec rar de aventură și cultură care te face să vrei să te întorci”, spune Marta Marinelli, organizatoare de călătorii la Much Better Adventures.