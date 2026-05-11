Un american de pe nava MV Hondius, depistat „ușor pozitiv” la testul PCR pentru tulpina Andes a hantavirusului

Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA a anunțat luni faptul că un cetățean american dintre cei 17 repatriați de pe nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus a fost testat ușor pozitiv prin PCR pentru tulpina Andes a virusului. Un alt pasager american care a fost repatriat prezintă simptome ușoare, relatează Reuters.

„Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA HHS (…) sprijină Departamentul de Stat în repatrierea a 17 cetățeni americani de pe nava de croazieră MV Hondius, afectată de varianta Andes a hantavirusului. Toți cei 17 se află în prezent în drum spre Statele Unite, doi dintre pasageri călătorind în unitățile de bioconținere ale avionului, din motive de precauție. Un pasager prezintă în prezent simptome ușoare, iar un alt pasager a fost testat ușor pozitiv la PCR pentru virusul Andes”, se arată în mesajul publicat pe X de către Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA.

HHS through @ASPRgov and @CDCgov is supporting @StateDept in the repatriation of 17 American citizens from the MV Hondius cruise ship affected by the Andes variant of hantavirus. All 17 are currently en route via @StateDept airlift to the United States, with two of the… — HHS (@HHSGov) May 11, 2026

În momentul în care cei 17 cetățeni americani repatriați vor ajunge la centrele regionale de tratament, „fiecare persoană va fi supusă unei evaluări clinice și va primi îngrijirea și sprijinul adecvate, în funcție de starea sa de sănătate”, mai anunță Departamentul Sănătății al SUA.

Un cetățean francez a prezentat simptome în timpul zborului de repatriere

Informația vine la câteva ore după ce duminică, un cetățean francez a început să prezinte simptome în timpul zborului de evacuare de pe nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus.

În acest caz, toți cei cinci cetățeni francezi evacuați de pe navă au fost „plasați imediat în izolare strictă până la noi ordine”, a anunțat duminică premierul francez Sebastien Lecornu.

Hantavirusul se răspândește de obicei prin inhalarea excrementelor de rozătoare contaminate și nu se transmite ușor între oameni. Cu toate acestea, tulpina Andes, detectat în focarul de pe vasul de croazieră, se poate răspândi între oameni în cazuri rare. Simptomele apar de obicei între una și opt săptămâni după expunere.