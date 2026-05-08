Prima pagină » Știri externe » SUA pregătesc repatrierea cetățenilor de pe navă de croazieră afectată de hantavirus

SUA pregătesc repatrierea cetățenilor de pe navă de croazieră afectată de hantavirus

SUA organizează repatrierea cetățenilor americani de pe nava de croazieră olandeză unde a fost depistat un focar de hantavirus, cu 17 pasageri americani aflați la bord.
SUA pregătesc repatrierea cetățenilor de pe navă de croazieră afectată de hantavirus
Nițu Maria
08 mai 2026, 19:42, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Statele Unite au anunțat organizarea unui zbor de repatriere pentru cetățenii americani aflați la bordul navei de croazieră olandeze, MV Hondius, unde a fost raportat un focar de hantavirus, o tulpină considerată destul de gravă, scrie Reuters.

Aceasta este variantă care se poate transmite de la om la om în cazuri rare, de obicei doar după contact apropiat. Măsura a fost confirmată vineri de Departamentul de Stat al SUA.

Autoritățile americane urmăresc îndeaproape situația și spun că mențin legătura permanentă atât cu echipajul navei, cât și cu pasagerii și instituțiile medicale implicate.

„Departamentul de Stat urmărește îndeaproape focarul de hantavirus de pe o navă de croazieră olandeză din Oceanul Atlantic și menține un contact strâns cu personalul navei de croazieră, cu americanii aflați la bord, precum și cu autoritățile sanitare americane și internaționale”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Oficialii americani au precizat că sunt pregătiți să intervină consular imediat ce nava va ajunge în Tenerife, Spania, unde pasagerii vor putea primi asistență și sprijin.

„Departamentul este în contact direct cu cetățenii americani aflați la bord și este pregătit să ofere asistență consulară imediat ce nava va ajunge în Tenerife, Spania”, a transmis același purtător de cuvânt.

Potrivit operatorului de croaziere Oceanwide Expeditions, la bordul navei se află 17 cetățeni americani, toți monitorizați în contextul focarului.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
În plin război politic, Kovesi îl atacă pe Nicușor Dan, după ce acesta a spus că s-au făcut abuzuri la DNA: „Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiadă, nu te califică să faci astfel de afirmații/Îi doresc președintelui somn bun”
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
El este suspectul în crima din Bihor, unde o elevă de 18 ani a fost găsită moartă, pe câmp. Unde a fost prins Jozsef Zsolt Bóné I VIDEO
Libertatea
O tânără din Cluj s-a întors din America Centrală cu o boală rară în lume, care i-a uimit chiar și pe medici. Ce este leishmanioza tropicală și cum se transmite?
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor