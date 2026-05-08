Prima pagină » Știri externe » Experții OMS se grăbesc să scrie un ghid de recomandări pentru pasagerii navei unde a apărut hantavirusul

Experții OMS se grăbesc să scrie un ghid de recomandări pentru pasagerii navei unde a apărut hantavirusul

Reprezentanții OMS se grăbesc să elaboreze un set de recomandări pentru cei aproape 150 de pasageri aflați pe nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus. Persoanele la bordul navei vor ajunge pe uscat în cursul zilei de duminică.
Experții OMS se grăbesc să scrie un ghid de recomandări pentru pasagerii navei unde a apărut hantavirusul
Diana Nunuț
09 mai 2026, 01:31, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Reprezentanții OMS se grăbesc să elaboreze recomandări privind măsurile pe care cei aproape 150 de pasageri trebuie să le pună în aplicare atunci când aceștia vor ajunge pe uscat în cursul zilei de duminică.

Mai mulți oficiali actuali și foști ai OMS, dar și experți în hantavirus subliniază că focarul ar putea fi gestionat prin adaptarea măsurilor standard de sănătate publică, printre care și izolarea pasagerilor bolnavi sau a celor care ar fi putut intra în contact cu aceștia.

Potrivit Reuters, tulpina Andes a hantavirusului se răspândește prin contact apropiat și prelungit, în principal atunci când un pacient este deja simptomatic. Informația se bazează în mare parte pe singurul focar cunoscut până acum în cadrul căruia această tulpină s-a răspândit între oameni, în Argentina în 2018-2019.

„Dacă respectăm măsurile de sănătate publică și lecțiile învățate din Argentina… putem rupe acest lanț de transmitere. Nu este necesar ca aceasta să devină o epidemie de amploare”, a declarat, pentru Reuters, Abdi Rahman Mahamud, directorul departamentului de coordonare a alertelor și răspunsurilor al OMS.

Acesta a mai subliniat faptul că accentul se pune pe izolarea persoanelor bolnave, precum și pe monitorizarea și punerea în carantină a celorlalți pasageri.

OMS ar putea recomanda, printre altele, și ca anumite persoane care au avut vreun contact cu focarul de hantavirus să-și măsoare temperatura zilnic timp de cel puțin 42 de zile, în contextul în care tulpina Andes are o perioadă de incubație mai lungă.

Vestea îmbucurătoare este faptul că niciunul dintre pasagerii de pe navă nu prezintă în prezent simptome, potrivit operatorului navei, scrie sursa citată.

În prezent, vasul se îndreaptă spre insula spaniolă Tenerife, unde autoritățile pregătesc debarcarea și evacuarea pasagerilor rămași.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
În plin război politic, Kovesi îl atacă pe Nicușor Dan, după ce acesta a spus că s-au făcut abuzuri la DNA: „Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiadă, nu te califică să faci astfel de afirmații/Îi doresc președintelui somn bun”
Gandul
A fost PRINS criminalul lui Alice! Eleva de 18 ani a fost găsită moartă la o fermă din Bihor unde făcea practică
Cancan
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Prosport
Cum se face școală în Finlanda. Bianca Biro, profesoară româncă la Helsinki: „La ora de muzică, elevii învață să cânte la pian și chitară, iar în pauze joacă biliard sau se cațără-n copaci”
Libertatea
O tânără din Cluj s-a întors din America Centrală cu o boală rară în lume, care i-a uimit chiar și pe medici. Ce este leishmanioza tropicală și cum se transmite?
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor