Surse: Trump intenționează să-l demită pe șeful FDA, Marty Makary

Președintele american Donald Trump a aprobat un plan de demitere a comisarului Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA, Marty Makary. Potrivit a două surse citate de The Wall Street Journal, decizia nu este definitivă în acest sens.
Marty Makary. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 mai 2026, 02:15, Știri externe
Casa Albă a aprobat un plan de demitere a comisarului Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA, Marty Makary, potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal (WSJ).

Două dintre surse, care sunt consilieri ai Casei Albe, au declarat că decizia privind demiterea lui Makary nu este definitivă. Pe de altă parte, o a treia sursă apropiată Casei Albe a afirmat că i s-a spus că Makary „este terminat” și că Trump a aprobat demiterea, mai notează WSJ.

În cazul în care Makary va fi oficial demis din funcție, acest pas ar urma unei serii de controverse care au atras critici din partea aliaților lui Trump, a susținătorilor secretarului Sănătății Robert F. Kennedy Jr., a companiilor farmaceutice, dar și a grupurilor anti-avort.

În funcția de comisar interimar, Casa Albă ia în considerare numirea comisarului adjunct al FDA, Kyle Diamantas, care în prezent conduce grupul alimentar al agenției, au declarat două surse pentru WSJ.

Pe de altă parte, printre numele luate în calcul privind funcția de director al agenției se numără fostul comisar al FDA, Stephen Hahn, precum și fostul comisar interimar și secretar adjunct al Sănătății, Brett Giroir.

Prin demiterea sa, Makary s-ar alătura altor oficiali de rang înalt care au părăsit agențiile din cadrul Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale, inclusiv lideri de vârf de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și de la Institutele Naționale de Sănătate din SUA.

