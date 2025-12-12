FDA pregătește cea mai dură avertizare pentru vaccinurile Covid-19

Avertizarea pregătită de autoritățile sanitare americane pentru vaccinurile Covid-19 este de tip „black box”, cea mai severă atenționare folosită medical. Un astfel de avertisment este aplicat medicamentelor asociate cu efecte adverse grave, fiind evidențiat clar pe etichetele produselor, cu restricții stricte de utilizare. Informația a fost relatată vineri de Reuters, care citează un raport CNN bazat pe declarațiile unor surse familiarizate cu planurile agenției americane (FDA).

Acuzații grave despre vaccinurile Covid

Decizia ar marca o schimbare importantă în politica de siguranță a vaccinurilor anti-Covid în Statele Unite.

Planul este coordonat de Vinay Prasad, director medical și științific al agenției și șef al Centrului pentru Evaluarea și Cercetarea Produselor Biologice. În noiembrie, el a transmis într-o notă internă, că vaccinurile Covid „probabil au contribuit la decesele a cel puțin 10 copii”. Aceștia au murit în urma unor inflamații cardiace.

„Este o revelație profundă. Pentru prima dată, FDA din SUA va recunoaște că vaccinurile Covid-19 au ucis copii americani”, a scris dr. Prasad.

Investigații oficiale privind decesele tinerilor

Între timp, agenția desfășoară investigații privind decese asociate vaccinurilor COVID-19, analizând cazuri din mai multe grupe de vârstă. Verificările au loc în cadrul unei evaluări oficiale de siguranță, a confirmat un purtător de cuvânt al Departamentului american al Sănătății.

Comisarul FDA, Marty Makary, declarase anterior că instituția examinează în mod special decesele survenite în rândul tinerilor. Situația este amplificată de schimbările recente de politică sanitară din SUA, promovate de secretarul sănătății. Robert F. Kennedy Jr. este cunoscut pentru pozițiile sale critice față de vaccinuri. El a limitat accesul persoanelor peste 65 de ani la vaccinurile Covid și, de asemenea, al celor care au deja probleme medicale.

Anunțul, așteptat până la finalul anului

Producătorii de vaccinuri Pfizer/BioNTech, Moderna și Novavax, precum și Departamentul Sănătății, nu au oferit deocamdată comentarii oficiale.

Potrivit CNN, planul nu este încă finalizat și ar putea suferi modificări. Nu este clar nici dacă avertizarea va fi aplicată doar vaccinurilor pe bază de ARN mesager (Pfizer și Moderna) sau tuturor vaccinurilor Covid, inclusiv celui pe bază de proteine produs de Novavax. De asemenea, nu se știe dacă avertizarea va viza toate categoriile de vârstă. Însă aceasta ar putea fi anunțată până la finalul acestui an.