Ucraina atacă pentru a doua oară platforma petrolieră Lukoil din Marea Caspică

Dronele cu rază lungă de acțiune operate de unitatea de operațiuni speciale Alpha a SBU au lovit platforma Filanovski și platforma Korchagin din apropiere, a declarat sursa pentru Kyiv Independent, sub condiția anonimatului.

Ambele instalații afectate sunt operate de gigantul petrolier Lukoil în sectorul rus al Mării Caspice.

Informațiile preliminare indică faptul că atacurile cu drone au avariat echipamente critice de pe platformele rezistente la gheață, forțând suspendarea operațiunilor de producție, a declarat sursa.

„SBU își continuă activitatea sistematică menită să reducă veniturile bugetului rus din sectorul petrolier și gazier”, a declarat sursa.

„Frecvența, geografia și precizia atacurilor sunt un semnal pentru Federația Rusă că, atâta timp cât agresiunea sa continuă, toate instalațiile rusești care susțin războiul vor arde”.

Câmpul petrolier Filanovski este unul dintre cele mai mari câmpuri explorate din Rusia, cu rezerve estimate la 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Forțele ucrainene au lovit, joi, platforma Filanovski, oprind producția de petrol și gaze din peste 20 de sonde.

Ucraina a utilizat din ce în ce mai mult drone cu rază lungă de acțiune pentru a viza instalațiile militare și industriale din Rusia care susțin efortul de război al Kremlinului.