Atac cu drone rusești asupra orașului ucrainean Sumî. Cel puțin șapte persoane rănite

Cel puțin șapte oameni au fost răniți după ce drone rusești au lovit un bloc de apartamente din Okhtirka, în regiunea Sumî. Anunțul a fost făcut luni de guvernatorul Oleh Hrihorov.
Alexandra-Valentina Dumitru
08 dec. 2025, 07:49, Știri externe

Regiunea Sumî se învecinează cu Rusia. Zona este atacată aproape zilnic cu artilerie și drone de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. Războiul se apropie acum de al patrulea an.

Hrihorov a scris pe Telegram că răniții au fost duși la spital. Doi au fost internați. Ceilalți au primit îngrijiri și au fost externați.

Clădirea cu mai multe etaje a suferit distrugeri majore. Unele persoane au reușit să ajungă în subsol după avertismentele aeriene. Echipele de intervenție i-au salvat pe alții de la etajele superioare.

Reuters nu a putut verifica independent informațiile.

Moscova nu a comentat încă atacul.

Ambele părți neagă că vizează civili. Mii de oameni au murit în conflict, majoritatea ucraineni.

