Volodimir Zelenski condamnă atacul rusesc din regiunea Kiev, soldat cu un mort și 19 răniți

Președintele Volodimir Zelenski condamnă atacul armatei rusești asupra regiunii Kiev, care a provocat un mort și 19 răniți noaptea trecută.
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Nițu Maria
30 nov. 2025, 12:14, Social

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat duminică bombardamentul Rusiei care a provocat cel puțin un deces și 19 răniți în localitatea Vișgorod, din regiunea Kiev, informează EFE.

„Rusia a atacat orașul cu drone, distrugând numeroase clădiri rezidențiale. Deocamdată 19 persoane au fost rănite, inclusiv copii. Viața unei persoane a fost curmată în acest atac. Condoleanțe membrilor familiei sale și celor dragi”, a scris președintele Zelenski pe rețelele sociale.

El a mai precizat că și alte regiuni au fost vizate de Rusia.

Regiunile afectate în urma atacului sunt Harkov, Dnipropetrovsk, Sumî, precum și Herson și Odesa, a adăugat șeful statului.

„Un total de 122 de drone de atac au fost lansate în zorii zilei, împreună cu două rachete balistice”, a menționat Zelenski.

„Aceste atacuri au loc în fiecare zi. Numai săptămâna aceasta rușii au folosit aproape 1.400 de drone de atac, 1.100 de bombe ghidate și 66 de rachete”, a precizat președintele.

„Acesta este exact motivul pentru care trebuie să consolidăm reziliența țării noastre în fiecare zi”.

Atacul survine la o zi după un alt bombardament major, când au fost folosite peste 500 de drone și zeci de rachete, provocând trei morți și 37 de răniți la Kiev, potrivit președintelui ucrainean.