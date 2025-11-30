O persoană a murit și 11 au fost rănite într-un atac cu drone rusești în regiunea Kiev

O persoană a fost ucisă, iar alte 11 au fost rănite în urma unui atac cu drone lansat de armata rusă în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra districtului Vișhorod din regiunea Kiev.

Șeful Administrației Militare Regionale Kiev, Mykola Kalașnîk, a anunțat că printre victime se află și un copil, iar șase răniți au fost transportați la spital.

Atacul a provocat un incendiu într-un bloc cu mai multe etaje, iar o casă a fost complet distrusă.

Echipele de intervenție lucrează la fața locului pentru stingerea incendiilor și căutarea eventualelor victime suplimentare.

Regiunea Kiev a fost vizată frecvent în ultimele săptămâni de atacuri cu drone și rachete.

Cu o zi înainte, un asalt combinat lansat de Rusia a ucis două persoane, a rănit 38 și a lăsat fără electricitate jumătate din capitala ucraineană.