Rusia declară HRW o „organizație indezirabilă” și interzice activitatea acesteia în țară

Ministerul Justiției al Federației Ruse a inclus Human Rights Watch (HRW) pe lista organizațiilor „indezirabile”, potrivit unui anunț făcut la 28 noiembrie.

Decizia extinde restricțiile deja impuse grupului, după ce autoritățile ruse au forțat închiderea biroului său de la Moscova în 2022, scrie Kyiv Independent.

Interdicția, inițiată de Procuratura Generală pe 10 noiembrie, face ilegală operarea organizației pe teritoriul Rusiei și transformă în infracțiune participarea persoanelor la activitățile acesteia.

Legea privind „organizațiile indezirabile” a fost criticată intens de activiști și ONG-uri, fiind folosită frecvent pentru a elimina voci ale societății civile.

„Munca noastră nu s-a schimbat, ceea ce s-a schimbat radical este adoptarea accelerată a unor politici dictatoriale, creșterea represiunii și amploarea crimelor de război comise de forțele ruse în Ucraina”, a declarat Philippe Bolopion, director executiv al Human Rights Watch.

Decizia subliniază intensificarea represiunii Kremlinului asupra organizațiilor internaționale și activiștilor, pe fondul invaziei la scară largă a Ucrainei începând din 2022.

Fondată în 1978, Human Rights Watch desfășoară investigații privind încălcările drepturilor omului în întreaga lume, inclusiv în Rusia, unde criticile sale la adresa represiunii și a abuzurilor comise în contextul războiului au fost constant respinse de autorități.