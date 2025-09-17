Războiul din Ucraina, ziua 1.302. Ucraina ratifică parteneriat istoric cu Marea Britanie / Roberta Metsola discută cu Zelenski la Kiev

Ucraina ratifică parteneriat istoric de 100 de ani cu Marea Britanie

Parlamentul ucrainean a ratificat un acord de parteneriat pe 100 de ani cu Marea Britanie, care include cooperare militară, energetică, științifică, culturală și economică.

Acordul prevede sprijin militar britanic de cel puțin 3,6 miliarde de lire anual până în 2030/2031, inclusiv instruirea soldaților și piloților ucraineni și livrări de echipamente de aviație.

Trupele ruse încep să părăsească Belarus după exercițiile Zapad-2025

Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Frontieră a Ucrainei, Andrii Demchenko, a declarat că trupele rusești au început să părăsească poligoanele din Belarus după exercițiile Zapad-2025, care au implicat aproximativ 100.000 de militari și au tensionat flancul estic al NATO.

Parlamentul Ucrainei aprobă legea privind ombudsmanul militar

Astăzi, parlamentul ucrainean a adoptat în a doua și ultima lectură legea care înființează funcția de ombudsman militar. Acesta va analiza plângerile militarilor, va oferi asistență juridică, va efectua inspecții și va investiga încălcările drepturilor personalului și ale familiilor acestora.

Olha Reshetylova, fost jurnalist și activist pentru drepturile omului, a fost numită primul ombudsman militar, iar mandatul este de cinci ani, cu posibilitatea a două mandate consecutive.

Noi atacuri rusești ucid 3 civili și rănesc 54, afectând infrastructura feroviară din Ucraina

Cel puțin trei civili au fost uciși și 54 răniți în urma atacurilor rusești din ultimele 24 de ore, Rusia continuând să vizeze civili și infrastructură critică.

Forțele rusești au lansat 172 de drone Shahed, un rachetă balistică Iskander și un proiectil ghidat S-300, iar apărarea aeriană ucraineană a interceptat majoritatea acestora.

Atacurile au vizat mai multe regiuni, inclusiv Zaporizhzhia, Donetsk, Kharkiv și Kherson.

Partizanii pro-Ucraina sabotează calea ferată și blochează logistica rusă la 1.600 km de graniță

Gruparea partizană Atesh a anunțat miercuri că a incendiat un echipament feroviar în orașul rus Ekaterinburg, afectând transporturile militare către front.

Potrivit organizației, prin acest nod strategic treceau muniție, vehicule blindate, combustibil și trupe destinate atât frontului din Ucraina, cât și fabricilor și depozitelor din nordul și estul Rusiei.

Canada numește un reprezentant special pentru reconstrucția Ucrainei

Premierul canadian Mark Carney a anunțat pe 16 septembrie numirea Chrystiei Freeland în funcția de reprezentant special pentru reconstrucția Ucrainei.

Freeland, fost ministru al finanțelor și adjunct al premierului, are origini ucrainene și experiență solidă în relațiile internaționale, ceea ce o face, potrivit lui Carney, cea mai potrivită pentru a sprijini eforturile de refacere a economiei și infrastructurii Ucrainei distruse de război.

Președinta Parlamentului European este în vizită la Kiev pentru discuții cu Zelenski

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns miercuri la Kiev pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski și oficiali ucraineni.

Ei vor discuta despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, sancțiunile împotriva Rusiei și alte subiecte importante.

La sosirea în capitala Ucrainei, Roberta Metsola a fost primită de președintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk. Aceasta reprezintă a patra vizită a președintei de la începutul războiului la scară largă din 2022.

„La 1.300 de zile de la începutul agresiunii, mă aflu în Ucraina cu un mesaj puternic de sprijin (al Parlamentului European)”, a scris Metsola pe X.

„Ramsteinul Estului”. Un fost comandant NATO afirmă că România este vitală pentru viitorul Ucrainei

Generalul Philip Breedlove, fost Comandant Suprem Aliat al NATO, a explicat într-un interviu acordat publicației ucrainene Kyiv Post de ce baza de la Mihail Kogălniceanu are un rol esențial pentru Ucraina.

Cheia logistică a oricărei viitoare misiuni de menținere a păcii în Ucraina nu se află pe linia frontului, ci la sute de kilometri distanță, în România, afirmă generalul american Philip Breedlove.

Generalul american a declarat într-un interviu pentru Kyiv Post că bazele aeriene strategice ale României ar fi „absolut critice” pentru orice forţă internaţională la scară largă care vizează stabilizarea unei Ucraine post-conflict.

Rusia pregătește două noi campanii ofensive, avertizează Zelenski