O delegație din Polonia va vizita Ucraina pentru consultări cu privire la combaterea dronelor

Anunțul a fost dat miercuri de Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, citat de European Pravda.

„Ministrul (n.r. – ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha) a anunțat săptămâna trecută, în timpul unei vizite a omologului său polonez, Radosław Sikorski, că o delegație poloneză va veni să studieze experiența noastră. Până în prezent, data și detaliile vizitei delegației au fost stabilite, dar, din motive de securitate, nu putem face publice aceste informații, așa că nu pot da detalii”, a precizat purtătorul de cuvânt miercuri, într-o conferință de presă.

Oficialul a declarat că delegația va fi la nivel înalt. „Cred că veți afla mai multe detalii de la Ministerul Apărării și de la ministru”, a adăugat acesta.

În urmă cu aproape o săptămână, 19 drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, stârnind reacții dure din partea oficialilor poloni, dar și din partea liderilor internaționali.

Moscova a negat orice implicare, Ministerul Apărării rus afirmând că „nu a planificat să lovească” ținte în Polonia, în timp ce însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Varșovia a respins acuzațiile.