Cambodgia raportează atacuri aeriene thailandeze în timp ce cele două țări poartă discuții de pace

Cambodgia a anunțat sâmbătă că Thailanda a lovit printr-un atac aerian o zonă din nord-vestul țării, chiar în timp ce reprezentanții celor două state purtau negocieri pentru a pune capăt luptei care a izbucnit la începutul lunii decembrie, la doar câteva luni după încheierea unui armistițiu.
27 dec. 2025, Știri externe

Ministerul Apărării din Cambodgia a declarat că Thailanda a trimis avioane de vânătoare F-16 pentru a arunca patru bombe sâmbătă dimineață asupra unui obiectiv din Serei Saophoan, în provincia Banteay Meanchey, potrivit AP.

Vineri, Cambodgia raportase un atac similar. În urma atacului 40 de bombe au lovit satul Chok Chey din aceeași provincie. Au fost distruse case și infrastructură, fără a fi raportate victime.

Armata thailandeză a confirmat atacul de vineri. A menționat că operațiunea comună armată–aviație a fost desfășurată pentru a proteja provincia Sa Kaeo din Thailanda, care se învecinează cu Banteay Meanchey și unde cele două țări revendică teritorii suprapuse. Air Marshal Jackkrit Thammavichai a precizat că atacul a avut loc după ce armata thailandeză a constatat că civilii fuseseră evacuați din zonă.

Dispute teritoriale îndelungate de-a lungul graniței au fost cauza principală a tensiunilor care au degenerat în confruntări deschise în iulie. Medierea prim-ministrului malaezian Anwar Ibrahim, sprijinită de presiunea președintelui american Donald Trump, a condus la un armistițiu fragil după cinci zile de lupte.

Fiecare parte consideră acțiunile militare curente ca fiind de autoapărare și acuză cealaltă de încălcarea armistițiului.

Până în prezent, Thailanda a pierdut 26 de soldați și un civil. Alte 44 de persoane civile au murit ca efecte colaterale. Cambodgia nu a emis o cifră oficială pentru pierderile militare. Dar, raportează 30 de civili uciși și 90 răniți.

Sute de mii de persoane au fost evacuate din zonele afectate de ambele părți ale graniței.

