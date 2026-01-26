Prima pagină » Știri externe » Infernul escrocheriilor online: Povestea sud-coreeanului carea a fugit dintr-o „uzină de fraude” din Cambodgia

Rețelele de fraude online din Asia de Sud-Est au atras mii de lucrători străini, inclusiv sud-coreeni, ademeniți cu promisiuni de salarii mari. Unul dintre ei, cunoscut sub pseudonimul Dex, a reușit să scape dintr-un complex păzit din Cambodgia și, măcinat de vinovăție, a ajuns să colaboreze cu victimele înșelate pentru destructurarea rețelei care i-a ruinat viețile, arată un reportaj CNN.
26 ian. 2026, 11:26, Știri externe

Dex, în vârstă de 30 de ani, a ajuns în Phnom Penh în primăvara lui 2024 după ce a răspuns la un anunț de pe Telegram pentru un aparent job într-un grup de investiții. Oferta promitea câștiguri lunare mult peste media din Coreea de Sud. Abia la sosire a înțeles realitatea: escrocherii de tip „romance scam” și investiții fictive online, scrie CNN.

Cu telefonul și pașaportul confiscate și supravegheat strict de bodyguarzii grupării , Dex era obligat să trimită mesaje după scenarii prestabilite. În ele, pretindea că este o femeie care leagă relații afective cu bărbați din Coreea de Sud. Scopul final era de a-i convinge să investească pe platforme de trading false.

Mecanismul escrocheriei online: emoție, încredere, pierderi totale

Victimele erau selectate atent – în special bărbați de peste 50 de ani, cu economii consistente. După săptămâni de conversații zilnice online, li se propuneau investiții „sigure”, susținute de capturi de ecran falsificate și de sesiuni live conduse de „experți” deepfake. Fiecare transfer de bani era sărbătorit, în interiorul complexului unde se afla sub pază, prin lovirea unui gong. Un singur „succes” însemna mii de dolari obținuți. Într-un caz documentat, o victimă a pierdut aproximativ 145.000 de dolari, economiile de-o viață.

După câteva luni, Dex a realizat impactul devastator al „muncii” sale. Când a aflat că un singur om fusese deposedat de zeci de mii de dolari, a decis să nu mai continue. În timpul unei rare ieșiri permise, a reușit să fugă și s-a refugiat la Ambasada Coreei de Sud, de unde a fost repatriat.

Nu toți au avut aceeași șansă: sute de sud-coreeni sunt dați dispăruți în Cambodgia, iar unele din puținele cazuri investigate, au implicat tortură și chiar uciderea brutală a victimei.

De la complice forțat la aliat al victimelor

Întors acasă, Dex a ales să colaboreze cu victimele. A oferit poliției documente interne, liste de conturi, capturi de ecran și detalii despre liderii rețelei. Informațiile sale au ajutat la unificarea a peste 100 de plângeri, cu pierderi totale de peste 8 milioane de dolari.

Mai mulți lideri ai rețelei, inclusiv coordonatori sud-coreeni care foloseau deepfake-uri pentru a se da drept experți financiari, au fost arestați și repatriați.

Potrivit autorităților, astfel de rețele au produs pierderi de miliarde de dolari la nivel global. Cambodgia, Laos și Myanmar au devenit centre-cheie, iar lucrătorii sunt atrași fie prin promisiuni false, fie prin constrângere.

Astăzi, Dex lucrează într-o fabrică și încearcă să-și refacă viața. Identitatea sa rămâne ascunsă, dar rolul său în destructurarea rețelei scoate la lumină o realitate dură: în spatele multor escrocherii online se află nu doar infractori cinici, ci și oameni nevinovați, în căutarea unoi job mai bănos, sechestrați într-un sistem brutal de exploatare.

