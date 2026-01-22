Cambodgia va trimite 73 de suspecți de înșelăciune online în Coreea de Sud

Coreea de Sud suspectează că 65 de bărbați și 8 femei ar fi escrocat concetățeni coreeni cu suma de 48,6 miliarde de woni (33 de milioane de dolari), potrivit declarației citate de Associated Press.

Cei 73 de aud-coreeni suspectați de înșelăciune se aflau se aflau printre cei aproximativ 200 de sud-coreeni reținuți în cadrul unei acțiuni de represiune, după ce populația a devenit indignată public de centrele de escrocherie din Asia de Sud-Est. Nemulțumirile în rândul populației au început atunci când un student coreean a fost găsit mort, vara trecută, după ce acesta fusese forțat să lucreze într-un complex de escrocherie online din Cambodgia.

La momentul respectiv, autoritățile au declarat că el a murit după ce a fost torturat și bătut, iar Coreea de Sud a trimis o delegație guvernamentală în Cambodgia în octombrie pentru discuții privind un răspuns comun.

Coreea de Sud va trimite un avion charter în Cambodgia, care se așteaptă să se întoarcă vineri cu suspecții, care vor fi predați imediat autorităților de anchetă la sosire, potrivit unei declarații a guvernului sud-coreean.