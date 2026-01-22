Prima pagină » Știri externe » Cambodgia va trimite 73 de suspecți de înșelăciune online în Coreea de Sud

Cambodgia va trimite 73 de suspecți de înșelăciune online în Coreea de Sud

Zeci de sud-coreeni reținuți în Cambodgia pentru acuzații de implicare în fraude online vor fi trimiși în Coreea de Sud pentru a fi judecați acasă, potrivit anunțului dat de oficiali, joi, în cea mai mare repatriere în grup a suspecților coreeni de infracțiuni din străinătate.
Cambodgia va trimite 73 de suspecți de înșelăciune online în Coreea de Sud
Daiana Rob
22 ian. 2026, 08:18, Știri externe

Coreea de Sud suspectează că 65 de bărbați și 8 femei ar fi escrocat concetățeni coreeni cu suma de 48,6 miliarde de woni (33 de milioane de dolari), potrivit declarației citate de Associated Press. 

Cei 73 de aud-coreeni suspectați de înșelăciune se aflau se aflau printre cei aproximativ 200 de sud-coreeni reținuți în cadrul unei acțiuni de represiune, după ce populația a devenit indignată public de centrele de escrocherie din Asia de Sud-Est. Nemulțumirile în rândul populației au început atunci când un student coreean a fost găsit mort, vara trecută, după ce acesta fusese forțat să lucreze într-un complex de escrocherie online din Cambodgia.

La momentul respectiv, autoritățile au declarat că el a murit după ce a fost torturat și bătut, iar Coreea de Sud a trimis o delegație guvernamentală în Cambodgia în octombrie pentru discuții privind un răspuns comun.

Coreea de Sud va trimite un avion charter în Cambodgia, care se așteaptă să se întoarcă vineri cu suspecții, care vor fi predați imediat autorităților de anchetă la sosire, potrivit unei declarații a guvernului sud-coreean.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Lovitură de teatru! Trump s-a RĂZGÂNDIT cu Groenlanda? Anunț uluitor la DAVOS
Gandul
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Ecuația ciorbei. Câți litri de apă trebuie să pui, de fapt, la 1 kg de carne
CSID
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Promotor