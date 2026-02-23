Prima pagină » Știri externe » Scandal în Coreea de Sud. Ambasada Rusiei a montat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră”

Autoritățile din Coreea de Sud au reacționat după ce pe sediul Ambasadei Rusiei a fost montat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră”. Banner-ul a apărut cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta
Petru Mazilu
23 feb. 2026, 07:23, Politic

Banner-ul uriaș a stârnit controverse la Seul, potrivit Le Figaro. Autoritățile din Coreea de Sud au protestat după apariția mesajului pe clădirea ambasadei Rusiei de la Seul. Pe banner scrie „Victoria va fi a noastră”.

„Guvernul sud-coreean a susținut întotdeauna că invazia Rusiei în Ucraina a fost un act ilegal. În acest context, am informat partea rusă despre poziția noastră cu privire la afișarea recentă a unui banner pe pereții exteriori ai ambasadei Rusiei din Seul și la declarațiile publice făcute de ambasadorul rus în Coreea de Sud”, a declarat duminică Ministerul sud-coreean de Externe într-un comunicat.

Incidentul s-a produs cu puțin timp înainte de împlinirea a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. În plus, autoritățile din Coreea de Sud sunt îngrijorate de implicarea tot mai mare a vecinilor din Coreea de Nord în războiul din Ucraina.

Coreea de Nord furnizează echipament militar și a trimis mii de militari să lupte alături de Moscova împotriva Ucrainei. Potrivit Seulului, cel puțin 2.000 dintre aceștia au fost uciși.

Ambasadorul Rusiei la Seul, Gheorghi Zinoviev, a subliniat recent „importanța contribuției trupelor nord-coreene la eliberarea părții sudice a regiunii Kursk de forțele ucrainene” începând cu 2024, în timpul unei întâlniri cu jurnaliști sud-coreeni, conform ziarului Chosun Ilbo.

În 2024, Coreea de Sud și-a exprimat „profunda îngrijorare” după ce parlamentarii ruși au ratificat un tratat de apărare între Rusia și Coreea de Nord. Seulul și Phenianul nu au semnat niciodată un tratat de pace la sfârșitul Războiului din Coreea (1950-1953).

