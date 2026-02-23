Prima pagină » Politic » Senatul dezbate și votează astăzi moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu

Senatul dezbate și votează astăzi moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu

Luni, Senatul dezbate și votează moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu. Moțiunea simplă a fost inițiată de grupul Pace Întâi România și critică poziția Oanei Țoiu față de acordul Mercosur. Dezbaterea începe la ora 16:00.
Senatul dezbate și votează astăzi moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Diana Nunuț
23 feb. 2026, 08:05, Politic

PACE – Întâi România a depus săptămâna trecută o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, ministra Afacerilor Externe. Moțiunea este susținută de grupul parlamentar al AUR și vizează modul în care ministra Oana Țoiu a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR.

Moțiunea simplă este intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune „da” altora și „nu” propriilor cetățeni”.

Potrivit iniţiatorilor, susţinerea acordului MERCOSUR „nu a fost o eroare tehnică şi nu a fost o scăpare procedurală, ci o opţiune politică asumată, cu efecte economice profunde şi negative pentru România”.

În document se mai precizează că „fermierii români sunt expuși unei concurențe neloiale din partea unor produse provenite din state care nu respectă aceleași standarde de mediu, siguranță alimentară și costuri de producție impuse agricultorilor români”. Inițiatorii acestui demers mai critică faptul că „această decizie a fost luată fără consultare interministerială reală” și că „ministrul Agriculturii a declarat public ca nu a fost consultat în stabilirea poziției României”.

Moțiunea simplă va fi dezbătută și supusă la vot în plenul Senatului, începând cu ora 16:00.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
Libertatea
Boala care slăbește inima și poate imita un infarct. Poate fi declanșată de gripă sau COVID-19
CSID
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor