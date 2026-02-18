Prima pagină » Politic » Moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu: „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol”

Grupul Pace Întâi România a depus miercuri în plenul Senatului o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol”, susțin inițiatorii demersurilor.Ei critică poziția ministrului față de acordul Mercosur.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
18 feb. 2026, 10:51, Economic

Documentul a fost depus miercuri în plenul Senatului

„În temeiul prevederilor Art. 170 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm moțiunea simplă intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune „da” altora și „nu” propriilor cetățeni.” inițiată de mai mult de o pătrime din numărul total al senatorilor, conform listelor cu semnături anexate”, scrie în documentul depus la Senat.

AUR a anunțat că „susține moțiunea simplă depusă de Grupul PACE împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur.

Dezbaterea și votul ar putea avea loc luni.

