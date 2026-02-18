Romprest acuză Primăria Sectorului 1: subfinanțare, datorii uriașe și risc de despăgubiri de 1,12 miliarde de lei

Compania Romprest Services susține că situația tensionată a salubrității din Sectorul 1 are la bază lipsa finanțării și refuzul autorității locale de a achita facturile restante, inclusiv sume stabilite definitiv de instanțe.

Într-un comunicat publicat marți, 17 februarie, operatorul delegat afirmă că bugetul alocat serviciului în 2025 este mai mic decât cel din 2019, deși costurile au crescut considerabil. Creșterea salariului minim și scumpirea cheltuielilor operaționale au pus presiune pe activitate, iar compania spune că a putut presta servicii doar în limita fondurilor aprobate.

Potrivit datelor prezentate în comunicat, restanțele acumulate din 2020 până în prezent depășesc 288 de milioane de lei. Pentru facturile neplătite din 2020-2021 au existat peste 100 de procese, iar instanțele au obligat autoritatea locală la plata integrală a sumelor datorate.

Creanțele stabilite definitiv depășesc 86 de milioane de lei, arată informațiile, iar penalitățile contractuale au trecut de 100 de milioane de lei.

Romprest afirmă că a menținut serviciul activ din resurse proprii pentru o perioadă echivalentă cu peste 20 de luni, raportat la bugetul anual alocat. În același timp, compania acuză aplicarea unor amenzi considerate abuzive și blocarea plăților confirmate prin hotărâri judecătorești.

Tensiunea este tot mai mare în contextul în care primarul Sectorului 1 promovează o hotărâre de consiliu local pentru denunțarea unilaterală a contractului de delegare.

Romprest avertizează că, dacă instanțele vor considera măsura nelegală, despăgubirile ar putea ajunge la 1,12 miliarde de lei, conform clauzelor contractuale.

Compania mai susține că singura soluție prevăzută în contract în cazul neplății este reducerea prestațiilor și afirmă că a folosit această opțiune doar când continuitatea serviciului a fost pusă în pericol.

Romprest cere plata imediată a tuturor datoriilor, respectarea contractului, dar și finanțare corectă a serviciului. Reprezentanții companiei avertizează că fiecare zi de întârziere înseamnă noi penalități și o presiune asupra bugetului local, ce va avea un efect major asupra contribuabililor.