AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie

Noua schemă de protejate a populației în fața unor creștere masive a prețurilor la gaze naturale după 1 aprilie, proiect pus în transparență decizională marți seara de Ministerul Energiei, ar duce la ieftiniri a facturii finale a gospodăriilor cu procente cuprinse între 4 și 23%, dar ar determina creșterea costului cu gazele pentru consumatorii non-casnici, arată o analiză a președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
Mădălina Prundea
18 feb. 2026, 10:59, Economic

Noua schemă nu mai este o plafonare clasică cu preț maxim fix, ci un mecanism similar cu o reglementare a prețului, cu limitări și reguli clare, aplicabil timp de un an, arată specialistul în energie.

Este vorba de un proiect de ordonanță de urgență, publicat de Ministerul Energiei, privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a prețului la gaze naturale, din 31 martie.

Proiectul de act normativ are drept scop continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 și trecerea treptată la o piață liberalizată de gaze naturale pentru consumatorii casnici, iar „înainte de liberalizarea completă să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică”, potrivit notei de fundamentare.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, prin acest act normativ se instituie măsuri temporare aplicabile clienților casnici de gaze naturale și producătorilor de energie termică pentru populație în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, cu scopul de a preveni unele creșteri bruște și imprevizibile ale prețurilor gazelor naturale și protejarea populației, în contextul volatilității pieței și al riscurilor geopolitice.

Motivele acestui act normativ sunt:

  • Încetarea actualei scheme de plafonare la 31 martie 2026.
  • Risc de creșteri semnificative ale prețurilor dacă piața revine integral la mecanismul concurențiale.
  • Volatilitate ridicată a piețelor angro de gaze.
  • Context geopolitic instabil (războiul din Ucraina, tensiuni energetice).
  • Necesitatea constituirii stocurilor pentru iarna 2026–2027.
  • Protejarea consumatorilor vulnerabili și menținerea stabilității sociale.

Cum se stabilește prețul final facturat exclusiv pentru populație:

Pentru perioada menționată, prețul final de facturare a consumatorilor casnici și producătorilor de energie termică va fi format din:

  1. Cost de achiziție (costul gazelor cumpărate de furnizor)
  2. Componenta de furnizare – fixă: 15 lei/MWh
  3. Tarif reglementate (transport, distribuție, înmagazinare etc.)
  4. TVA și accize

Regula de protecție pentru consumatori

Se aplică cel mai mic preț dintre:

  • prețul contractual
  • prețul rezultat din formula reglementată

Pentru consumatorii preluați de furnizorii de ultimă instanță se aplică prețul calculat conform formulei din ordonanță.

Componentele de preț care trebuie aplicate de furnizori

  • Costul mediu ponderat al gazelor achiziționate:

o             prețul regulamentar (Pr)

o             la preț concurențial (Pc), dacă gazul reglementat nu este suficient

  • Costuri suplimentare:

o             rezervare capacitate în Sistemul Național de Transport

o             costuri de magazin

o             costuri de transport aferente stocării

  • Costul dezechilibrelor (limită: max. 10% din valoarea gazelor)
  • Mecanism lunar de ajustare (regularizare diferențe între estimat și realizat)

Practic, se creează o formulă transparentă de calcul al costului real al gazelor.

Concret, potrivit calculelelor președintelui AEI, începând cu 1 aprilie 2026 preturile achitate de populație vor fi mai mici decât cele cu preț plafonat.

Cea mai mare parte a populației, racordată la ceio mai mari trei distrbuitori (Distrigaz Sud, Delgaz Grid, Neogas Grid), vor avea prețul final mai mic cu 12%, 11% și respectiv 10%, față de plafonul actual de 0,31 lei/kWh, după aplicarea tuturor tarifelor.

Scăderile estimate de Dumitru Chisăliță pentru restul distribuitorilor merg de 3% la 23%.

„În lunile de iarnă 2026/2027 dacă considerăm o situație similară cu cea din ianuarie 2026, adică consumuri mai mari lunare cu cca 8% și creșteri de preț pentru gazele achiziționate SPOT până la dublu față de prețul stabilit administrativ pentru producția internă, prețurile pentru consumatorii casnici pot să crească cu până la 8% față de cele prezentate în tabel. De asemenea prețurile pentru consumatorii non casnici conectați în rețelele operatorilor  din tabelul de mai sus pot să crească cu până la 25%”, arată Dumitru Chisăliță.

 

