Care este noua schemă de ajutor la gaze pentru clienții casnici. Ministerul Energiei propune trecerea treptată la o piață liberalizată

Documentul include măsurile propuse spre a fi aplicate după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a prețului la gaza naturale, din 31 martie.

Proiectul de act normativ are drept scop continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 și trecerea treptată la o piață liberalizată de gaze naturale pentru consumatorii casnici, iar „înainte de liberalizarea completă să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică”.

Argumentele inițiatorilor

Potrivit notei de fudamentare, actualul context geopolitic a devenit, în ultima perioadă din ce în ce mai complicat în urma continuării războiului din Ucraina și a deciziei Ucrainei de a întrerupe tranzitul de gaze din Federația Rusă pe teritoriul său:

„Toate aceste elemente au avut impact asupra prețurilor gazelor naturale la nivel internațional, care manifestă in acest moment o tendinta stabila, dar care pozitioneaza preturile finale publicate de principalii furnizori de gaze naturale pentru consumatorii casnici peste prețul plafonat prin OUG 6/2025.

Un alt element cu impact evident asupra prețurilor la gaze naturale la nivel național, a fost perioada de iarnă care, spre deosebire de ultimii ani, a fost una cu temperaturi mult mai scăzute, ceea ce a solicitat o creștere importantă a consumului de resurse energetice, în vederea asigurării încălzirii și a producerii de energie electrică, pentru care, de asemenea, s-a înregistrat o cerere crescută. De exemplu, in a doua jumătate a lunii ianuarie 2026, România a trecut prin cel mai intens val de frig din ultimii 10 ani în zonele sudice, inclusiv București.

Chiar daca Romania a gestionat bine depozitele de gaz, temperaturile scazute la nivel european au condus la golirea accelerată a depozitelor de gaze la nivel european, o scadere cu 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce va conduce la un efort sporit pentru refacerea stocurilor de gaze naturale necesare sezonului de iarnă 2026-2027.

Dat fiind sprijinul pe care România îl acordă constant Republicii Moldova pentru asigurarea necesarului de gaze naturale și energie electrică, și acesta reprezintă un element care a pus presiune asupra Sistemului Energetic Național și a sectorului gazelor naturale, din punct de vedere a disponibilității resurselor necesare.

Potrivit unui raport elaborat de Banca Mondială în septembrie 2024, intitulat Evaluarea nivelului de sărăcie energetică din România, “indicatorii subiacenți relevă o incidență mare a sărăciei energetice în România, indicând faptul că mulți oameni au dificultăți reale în accesarea și asigurarea serviciilor energetice esențiale. Aproximativ 25% din populație s-a confruntat cu o anumită formă de sărăcie energetică în anul 2021, gospodăriile alocând aproximativ 8,7% din cheltuieli pentru energie. Procentele ridicate de oameni care se luptă cu această problemă au persistat, 17,8% întâmpinând dificultăți în plata facturilor la utilități în anul 2022, unul dintre cele mai ridicate procente din UE. În anul 2022, 15,2% dintre gospodării au făcut eforturi importante pentru a se încălzi, din nou unul dintre cele mai ridicate procente din UE, iar și mai îngrijorător este faptul că acest procent a crescut față de anul 2020. Și răcirea ridică provocări la fel de importante, de vreme ce 31% din gospodării se confruntă cu reale dificultăți în a-și păstra locuințele răcoroase pe timpul verii.”

Totodată, ofertele publicate pe comparatorul ANRE de furnizorii de gaze naturale, cu livrare dupa data de 1 aprilie 2026 pentru consumatorii casnici, indica valori de pret mai mari si cu 20% fata de plafonul de pret actual. Principalii furnizori, cei care au cota de piata cumulata de peste 90% in sectorul casnic, prezinta oferte de pret mai mari cu cel putin 8% fata de plafonul actual.

În aceste condiții, pentru a nu agrava nivelul de săracie energetică la nivel național și pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptata a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale acordate în perioada noiembrie 2021- martie 2026, pentru consumatorii casnici, astfel încât tranziția către piața liberalizata de gaze naturale să se producă treptat, pentru a evita o destabilizare la nivelul participanților la piață, iar înainte de liberalizarea completa să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică”, se arată în nota de fundamentare.

Preț mai mic decât cel actual la producători

Astfel, prețul propus este de 110 lei/MWh la producători, față de 120 de lei/MWh, cât este cel reglementat în prezent.

Conform actualei scheme, până la 31 martie, populația beneficiază de un plafon de 0,31 lei/kWh, iar firmele cu consum de până la 50.000 MWh pe an – de unul de 0,37 lei/kWh, în timp ce CET-urile beneficiază de preț reglementat de 120 lei/MWh dacă acestea cumpără de la producătorii interni sau de 370 lei/MWh, dacă achiziționează de la furnizori.

Mai exact, în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în primul rând necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar consumului clienților casnici în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027.

Acest preț va putea fi modificat prin hotărâre a Guvernului, „în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României”.

Componenta de furnizare a gazelor naturale este de 15 lei/MWh.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027

Având în vedere faptul că schema de plafonare și compensare a prețurilor la gazele naturale instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025-31 martie 2026, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei își încetează aplicabilitatea la data de 31 martie 2026, iar în lipsa adoptării unor măsuri tranzitorii sau a unui nou cadru de reglementare există riscul revenirii integrale la mecanismele de formare a prețurilor exclusiv pe baze concurențiale, cu potențiale efecte negative asupra consumatorilor finali,

luând în considerare că eliminarea bruscă a măsurilor de protecție poate conduce la creșteri semnificative și imprevizibile ale prețurilor facturate consumatorilor casnici și producătorilor de energie termică destinată populației, cu impact direct asupra costului vieții și asupra nivelului de trai al populației,

ținând seama de volatilitatea persistentă a piețelor angro de gaze naturale la nivel regional și european, determinată de factori geopolitici, de dezechilibre structurale între cerere și ofertă, de dinamica stocurilor și de evoluțiile climatice,

luând în considerare contextul geopolitic regional marcat de conflictul armat din Ucraina și de consecințele acestuia asupra fluxurilor energetice din regiunea Mării Negre și din spațiul european, precum și menținerea unor tensiuni între Federația Rusă și statele membre ale Uniunii Europene, care generează incertitudine privind disponibilitatea și costul resurselor energetice și pot afecta stabilitatea piețelor energetice,

având în vedere necesitatea asigurării constituirii în condiții de predictibilitate și sustenabilitate a stocurilor minime de gaze naturale aferente sezonului rece 2026–2027, în scopul garantării securității aprovizionării și prevenirii unor situații de risc sistemic la nivelul sistemului energetic național,

luând în considerare faptul că sectorul producerii energiei termice pentru populație are un rol esențial în asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică, iar variațiile abrupte ale costului gazelor naturale pot afecta stabilitatea financiară a operatorilor și implicit furnizarea acestui serviciu de interes public,

ținând cont de obligația statului de a proteja interesele economice ale consumatorilor, în special ale celor vulnerabili, de a asigura coeziunea socială și de a preveni apariția unor șocuri tarifare cu potențial impact asupra stabilității sociale și economice,

în considerarea faptului că aceste elemente constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, care afectează interesul general public, cu implicații asupra securității energetice, economice și sociale a României, întrucât absența unor măsuri imediate ar putea genera efecte economice și sociale negative de amploare, inclusiv dificultăți în constituirea stocurilor necesare sezonului rece și creșteri abrupte ale costurilor suportate de populație și care necesită intervenția imediată a Guvernului prin măsuri normative urgente,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 1. – Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale clienţilor casnici, precum şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 2; b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 3; c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii sistemelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale, cu excepţia celor incluse în componenta de achiziție, şi/sau tarifele pentru accesul terţilor la conductele de alimentare din amonte stabilite de către operatorul conductei de alimentare din amonte şi/sau tarifele pentru prestarea serviciului de distribuţie dintr-un sistem de distribuţie închis stabilit de către operatorul economic care desfăşoară această activitate; d) componentele reprezentate de TVA şi accize.

(2) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (1), cu excepția celor preluați în regim de ultimă instanță, preţul final facturat de către fiecare furnizor de gaze naturale este valoarea cea mai mică dintre:

a) preţul contractual; b) preţul final calculat conform prevederilor alin. (1).

(3) Preţul final facturat de către furnizorii de ultimă instanță de gaze naturale clienţilor casnici, precum şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, preluați de către aceștia în regim de ultimă instanță se stabileşte de către fiecare furnizor de ultimă instanță în conformitate cu alin. (1).

ART. 2 – (1) Componenta de achiziţie include:

a) costul mediu ponderat unitar al gazelor naturale achiziţionate de către furnizor de pe piaţa angro de gaze naturale, inclusiv din import, denumit, în continuare, CMP sau, după caz, valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează gaze naturale clienţilor finali;

Costul mediu ponderat unitar al gazelor naturale – CMP achiziţionate de către furnizor se calculează de către fiecare furnizor pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru asigurarea cantităţilor necesare acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) astfel:

𝑪𝑴𝑷𝒊= 𝑸𝒑𝒓𝒊 𝒙 𝐏𝐫 + 𝑸𝒑𝒄𝒊 𝒙 Pc,

𝑸𝒊

unde:

i – categoria de client final – clienţi casnici sau producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei);

Qpri – cantitatea de gaze naturale achiziţionată la Pr, pentru categoria de client final “i”;

Pr – preţulul gazelor naturale conform prevederilor art. 6 la care se adaugă costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în Sistemul Național de Transport și costul de înmagazinare, după caz, care conţine costul de transport aferent gazelor naturale înmagazinate în depozitele subterane şi costul aferent prestării serviciilor de înmagazinare;

Qpci – cantitatea de gaze naturale achiziţionată la preţ concurenţial şi furnizată pentru categoria de client final “i”, în situaţia în care cantităţile de gaze naturale achiziţionate la Pr nu sunt suficiente la nivel zilnic si/sau lunar;

Pc – pretul concurential din toate contractele la termen şi din piaţa SPOT, la care se adaugă costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT și costul de înmagazinare, după caz, care conţine costul de transport aferent gazelor naturale înmagazinate în depozitele subterane şi costul aferent prestării serviciilor de înmagazinare, cu excepţie celor achiziţionate la Pr precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează gaze naturale clienţilor finali.

b) contravaloarea dezechilibrului realizat, dar nu mai mult de 10% din contravaloarea gazelor naturale prevăzută la lit a).

(2) Componenta de achiziţie în luna n+1 va conține, după caz și o componentă de ajustare calculată pentru luna n+1 ca diferență între componenta de achiziţie calculată și inclusă în prețul final facturat în luna n și valoare acesteia realizată în luna n.

ART. 3. – Componenta de furnizare a gazelor naturale este de 15 lei/MWh.

ART. 4. – (1) Pentru calcul la fiecare spaţiu locativ din condominiu, consumul de gaze naturale se determină prin împărţirea consumului total anual al asociaţiei de proprietari/locatari la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.

(2) În cazul cartierelor de tip rezidenţial pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociaţiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienţilor casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor contracte şi împărţirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile alin. (1).

ART. 5. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 143 alin. (2^1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice în calitate de clienţi direcţi ai producătorilor de gaze naturale, denumiţi în continuare PET client direct, constituie în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentarea clienţilor lor finali/asigurarea consumului propriu şi suportabilităţii preţului de către aceştia; stocul minim va reprezenta minimum 90% din capacitatea de înmagazinare a depozitelor subterane la nivel naţional, conform anexei.

(2) Stocul minim al PET client direct constituit în depozitele de înmagazinare subterană este destinat producerii de energie termică pentru încalzirea populației.

(3) Furnizorii de gaze naturale/PET client direct îşi constituie stocul minim de gaze naturale prin:

a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenţei de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; şi/sau

b) cantități de gaze naturale existente în stoc din ciclurile anterioare de înmagazinare; și/sau;

c) încheierea, până la data de 31 octombrie 2026, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale;

d) încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.

ART. 6. – (1) În perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în următoarea ordine de prioritate:

a) în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar consumului clienților casnici în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, stabilit conform anexei;

b) în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar, în perioada 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, consumului producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET și consumului PET client direct, după caz, stabilit conform anexei;

c) în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, necesarul de gaze pentru destinat furnizorilor pentru consumul curent al clienţilor casnici, stabilit conform anexei;

d) în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, necesarul de gaze pentru consumul curent al PET și PET client direct, stabilite conform anexei.

(2) Preţul gazelor naturale prevăzut la alin. (1) aferent perioadei 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 va putea fi modificat prin hotărâre a Guvernului, iniţiată în conformitate cu dispoziţiile art. 180 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României.

(3) La încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), aferente perioadei 1 aprilie 2026-31 martie 2027, părţile vor include clauze care să permită aplicarea prevederilor alin. (5).

(4) În categoria clienţilor casnici, denumiţi în continuare, CC, prevăzuţi la alin. (1), sunt cuprinși şi clienţii casnici din condominii şi cartiere de tip rezidenţial.

(5) Până la data de 31 martie 2027, redevenţa datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantităţile de gaze naturale vândute conform alin. (1) pentru acoperirea consumului CC şi PET/PET client direct se va stabili în baza preţului prevăzut la alin. (1) prin ordin al preşedintelui ANRMPSG, emis în 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. 7. – Cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 6, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată.

ART. 8. – (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 și la art. 6 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1% şi 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării.

(2) Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă săvârşite de către furnizorii/operatorii de distribuţie de gaze naturale în raport cu clienţii casnici se constată şi se sancţionează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(3) Constatarea contravenţiilor săvârşite de către furnizorii/operatorii de distribuţie de şi gaze naturale în raport cu clienţii noncasnici şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi ai ANRE.

(4) Prin cifra de afaceri anuală se înţelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licenţiată, în anul financiar anterior sancţionării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată.

(5) Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înfiinţată şi/sau care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, acesta va fi sancţionat cu amendă contravenţională de la 1.000.000 de lei la 10.000.000 de lei.

(6) Contravențiilor stabilite prin prezentul articol le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 28 alin. (1), precum şi ale art. 29 din ordonanţa anterior menţionată.

(7) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.

ART. 9. – Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 aprilie 2026.

ART. 10. – Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

Ilie-Gavril BOLOJAN”

