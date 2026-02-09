Prețul la gaze ar putea crește cu 15% față de 2025. Alimentele s-ar putea scumpi

Potrivit unei analize realizate de Asociația pentru Energie Inteligentă(AEI) estimările indică o posibilă creștere a prețului gazelor pentru industrie până la 15% față de nivelul anului trecut.

Anul trecut, România, s-a situat pe primul loc în ceea ce privește inflația în rândul produselor alimentare, cu o creștere de 6,7%, dublu față de media europeană din 2025, care înregistra o creștere de 2,8% la prețul alimentelor.

Pentru că sectorul alimentar este puternic dependent de energie, creșterea prețului la gaze pentru industrie riscă să ducă la o creștere a costului de producție, care se va reflecta și în prețul final al alimentelor.

Potrivit sursei citate, gazul natural și energia electrică se reflectă în prețul alimentelor prin trei canale esențiale: procesarea industrială (cuptoare, abur, încălzire), transportul și depozitarea (lanțuri frigorifice, logistică) și inputurile agricole (îngrășăminte, încălzirea serelor, uscarea cerealelor). Atunci când unul dintre aceste canale este afectat, efectul se multiplică pe întreg lanțul de producție.

În acest context, o estimare a AEI arată că inflația alimentelor în România în 2026, într-un scenariu cu gazele pentru industrie mai scumpe cu 15%, ar putea ajunge la cca. 7,5–9,0%. Cu alte cuvinte, există șanse ca anul 2026 să aducă o inflație alimentară chiar mai ridicată decât cea din anul 2025.