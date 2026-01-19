Prima pagină » Știrile zilei » Danemarca intensifică prezența militară în Groenlanda

Danemarca intensifică prezența militară în Groenlanda

Danemarca a început desfășurarea de trupe suplimentare în Groenlanda, mișcare confirmată luni de Forțele Armate Daneze prin presa națională. Potrivit televiziunii TV 2, contingentul nou este parte a unui plan de consolidare a securității nordice, pe fondul interesului crescut al NATO pentru regiunea arctică. Militarii vor participa la exerciții tactice și operaționale într un climat extrem, într o zonă considerată deopotrivă strategică și vulnerabilă.
Danemarca intensifică prezența militară în Groenlanda
Sursa foto: iStock
Mădălina Dinu
19 ian. 2026, 14:50, Știri externe

Primele informații arată că aproximativ 100 de soldați danezi au ajuns deja în capitala Groenlandei, Nuuk. Alți militari se deplasează în aceste zile către Kangerlussuaq, un punct logistic important aflat lângă fosta bază aeriană americană.

Trupele sunt încadrate în programul „Arctic Endurance”, proiect menit să antreneze unitățile nordice pentru intervenții rapide în temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și condiții de izolare. Exercițiul include patrule, misiuni de supraviețuire și simulări de răspuns în situații de risc, scrie Baha.

Interes strategic crescut pentru Groenlanda

În ultimii ani regiunea arctică a intrat treptat în atenția blocurilor militare și economice. Topirea gheții deschide noi rute maritime și acces la resurse naturale importante, ceea ce modifică echilibrele de putere. Groenlanda, teritoriu autonom în Regatul Danemarcei, se află în centrul acestor schimbări. Armata daneză a recunoscut în comunicate oficiale că presiunea geopolitică a crescut și că securitatea arctică nu mai poate fi tratată ca o prioritate secundară.

Danemarca este responsabilă pentru apărarea Groenlandei, dar țara cooperează strâns cu Statele Unite prin intermediul NATO. Pe insulă există deja infrastructură militară, inclusiv facilități gestionate de americani pe baza unor acorduri vechi. Deși autoritățile nu au indicat un motiv de urgență pentru desfășurările recente, militarii precizează că intensificarea activității din Arctica trebuie tratată preventiv, nu reactiv.

Contextul internațional, factor esențial

Președinți americani au menționat în trecut importanța Groenlandei, uneori în termeni direcți legat de potențiale achiziții, ceea ce a stârnit reacții politice în Danemarca. Totuși, Casa Albă nu a avansat în prezent niciun plan oficial în acest sens, iar Washingtonul afirmă că interesul său principal rămâne stabilitatea comună la nivel NATO. Oficialii danezi au transmis constant că Groenlanda este parte integrală a Regatului și nu există discuții privind suveranitatea insulei.

Analiști nordici spun că trupele suplimentare trimit un mesaj simplu, Danemarca rămâne activă în apărarea propriului teritoriu, indiferent dacă se discută despre amenințări concrete sau doar despre presiuni geopolitice potențiale. De asemenea, exercițiile sunt considerate un pas necesar pentru a moderniza pregătirea operațională în regiuni extreme.

Forțele Armate Daneze au precizat că vor continua rotațiile de trupe în Groenlanda în următoarele luni. Obiectivul declarat este întărirea prezenței la nord, monitorizarea rutelor maritime emergente și creșterea capacității de reacție rapide în condiții arctice. Mai multe detalii vor fi publicate după finalizarea fazei actuale a exercițiului și evaluarea terenului.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie
Gandul
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor