Danemarca intensifică prezența militară în Groenlanda

Primele informații arată că aproximativ 100 de soldați danezi au ajuns deja în capitala Groenlandei, Nuuk. Alți militari se deplasează în aceste zile către Kangerlussuaq, un punct logistic important aflat lângă fosta bază aeriană americană.

Trupele sunt încadrate în programul „Arctic Endurance”, proiect menit să antreneze unitățile nordice pentru intervenții rapide în temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și condiții de izolare. Exercițiul include patrule, misiuni de supraviețuire și simulări de răspuns în situații de risc, scrie Baha.

Interes strategic crescut pentru Groenlanda

În ultimii ani regiunea arctică a intrat treptat în atenția blocurilor militare și economice. Topirea gheții deschide noi rute maritime și acces la resurse naturale importante, ceea ce modifică echilibrele de putere. Groenlanda, teritoriu autonom în Regatul Danemarcei, se află în centrul acestor schimbări. Armata daneză a recunoscut în comunicate oficiale că presiunea geopolitică a crescut și că securitatea arctică nu mai poate fi tratată ca o prioritate secundară.

Danemarca este responsabilă pentru apărarea Groenlandei, dar țara cooperează strâns cu Statele Unite prin intermediul NATO. Pe insulă există deja infrastructură militară, inclusiv facilități gestionate de americani pe baza unor acorduri vechi. Deși autoritățile nu au indicat un motiv de urgență pentru desfășurările recente, militarii precizează că intensificarea activității din Arctica trebuie tratată preventiv, nu reactiv.

Contextul internațional, factor esențial

Președinți americani au menționat în trecut importanța Groenlandei, uneori în termeni direcți legat de potențiale achiziții, ceea ce a stârnit reacții politice în Danemarca. Totuși, Casa Albă nu a avansat în prezent niciun plan oficial în acest sens, iar Washingtonul afirmă că interesul său principal rămâne stabilitatea comună la nivel NATO. Oficialii danezi au transmis constant că Groenlanda este parte integrală a Regatului și nu există discuții privind suveranitatea insulei.

Analiști nordici spun că trupele suplimentare trimit un mesaj simplu, Danemarca rămâne activă în apărarea propriului teritoriu, indiferent dacă se discută despre amenințări concrete sau doar despre presiuni geopolitice potențiale. De asemenea, exercițiile sunt considerate un pas necesar pentru a moderniza pregătirea operațională în regiuni extreme.

Forțele Armate Daneze au precizat că vor continua rotațiile de trupe în Groenlanda în următoarele luni. Obiectivul declarat este întărirea prezenței la nord, monitorizarea rutelor maritime emergente și creșterea capacității de reacție rapide în condiții arctice. Mai multe detalii vor fi publicate după finalizarea fazei actuale a exercițiului și evaluarea terenului.