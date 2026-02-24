„Nu, mulțumesc!” / Groenlanda și Danemarca refuză nava-spital propusă de Donald Trump

Oferta președintelui american de a trimite o navă-spital pe insula arctică atât de râvnită s-a lovit de un arctic „nu, mulțumesc”, venit dinspre premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, care conduce guvernul teritoriului autonom.

Săptămâna trecută, Donald Trump a declarat că trimite „o mare navă-spital ăn Groenlanda pentru a avea grijă de numeroșii bolnavi care nu sunt îngrijiți acolo”, după cum se exprimase.

„Ideea președintelui Trump de a trimite o navă spital americană aici, în Groenlanda, a fost luată în considerare în mod corespunzător. Dar avem un sistem de sănătate publică în care îngrijirea este gratuită pentru cetățeni”, a spus el.

„Nu este cazul în Statele Unite, unde mersul la medic costă bani”, scrisese premierul Groenlandei pe Facebook.

„Nu e nevoie de o inițiativă specială”

La rândul său, ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat, de asemenea, pentru postul de televiziune danez DR:

„Populația groenlandeză primește asistența medicală de care are nevoie. O primește fie în Groenlanda, fie, dacă necesită tratament specializat, o primește în Danemarca.”

El a adăugat: „Nu este ca și cum ar fi nevoie de o inițiativă specială în domeniul sănătății în Groenlanda”.

Sunt cinci spitale regionale în Groenlanda

În ziua în care Trump înaintase această propunere, forțele daneze au evacuat un membru al echipajului unui submarin american în largul coastei capitalei Groenlandei, Nuuk, după ce marinarul a solicitat îngrijiri medicale urgente.

Comandamentul Arctic Întrunit al Danemarcei a anunțat într-o postare pe Facebook că membrul echipajului a fost transportat la un spital din Nuuk după o urgență medicală nespecificată la bordul navei.

Există cinci spitale regionale în Groenlanda, cel din capitala Nuuk fiind unul dintre ele, care deservesc pacienți din tot teritoriul.

Problemele pot fi rezolvate prin cooperarea cu Danemarca

În mesajul său de sâmbătă de la Truth Social despre nava spital, Trump a postat o imagine generată de inteligența artificială a unei nave medicale a Marinei SUA, USNS Mercy.

„E pe drum!!!”, a adăugat el.

Nu a fost imediat clar dacă asta însemna că trimitea nava respectivă în Groenlanda.

Președintele SUA a indicat că demersul se desfășoară în coordonare cu Jeff Landry, numit în decembrie trimis special al SUA pe insulă.

Aaja Chemnitz, care reprezintă Groenlanda în Parlamentul danez, a scris pe Facebook că, deși sistemul de sănătate din Groenlanda are unele probleme, acestea pot fi rezolvate cel mai bine prin cooperarea cu Danemarca.