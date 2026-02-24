FT: Ambițiile Europei privind „suveranitatea tehnologică” prezintă riscuri pentru securitate, avertizează armata

De la comunicații securizate și stocare de date până la sisteme de comandă și control sau sateliți de informații, tehnologia americană reprezintă coloana vertebrală a capacităților militare europene, scrie Financial Times.

Un înalt oficial militar european a descris aceste planuri drept „nerealiste pe termen scurt”, subliniind că majoritatea platformelor europene se bazează pe „back-end american”, ceea ce face imposibilă o decuplare rapidă fără consecințe operaționale majore.

Presiuni politice și suveranitatea tehnologică europeană în apărare

Retorica fluctuantă a președintelui SUA, Donald Trump, inclusiv amenințările recente privind Groenlanda, a reaprins apelurile din unele capitale europene – în special Paris – pentru accelerarea dezvoltării unor capabilități de apărare suverane.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut la Conferința de Securitate de la München investiții rapide în apărare, inteligență artificială și cloud computing, ca piloni ai suveranității tehnologice europene în apărare.

În acest context, Comisia Europeana pregătește pentru această primăvară un pachet legislativ dedicat reducerii dependenței de furnizorii americani de cloud. Ursula von der Leyen, a subliniat necesitatea protejării intereselor de securitate legate de date și platforme digitale.

Reacția militarilor: suveranitatea tehnologică europeană în apărare vs. capacitate reală

Mesajul politic a generat neliniște în rândul conducerii militare europene. Generalii prezenți la München au avertizat că o limitare a accesului companiilor americane ar crea lacune de capabilitate, fragmentare operațională și riscuri sporite de securitate cibernetică.

Exemplele concrete sunt elocvente: armata germană colaborează cu Google pentru servicii cloud securizate, iar Marea Britanie a atribuit companiei Palantir un contract de sute de milioane de lire pentru analiză de date militare. În paralel, numeroase marine europene utilizează sistemul Aegis, dezvoltat de Lockheed Martin, considerat indispensabil pentru apărarea antiaeriană.

Experții avertizează că ideea unei independențe digitale complete este, în prezent, aproape imposibil de realizat. Un avion de luptă european complet independent digital de SUA este „de neconceput”, din cauza componentelor critice americane integrate în comunicații și identificare.

Totodată, cooperarea dintre giganții tehnologici americani și NATO rămâne esențială pentru securitatea colectivă. Liderii militari susțin că suveranitatea tehnologică europeană în apărare trebuie construită gradual, fără a periclita funcționarea actuală a sistemelor critice.