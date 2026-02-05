Prima pagină » Economic » UE își intensifică demersurile pentru reducerea dependenței de tehnologia din SUA

Până la revenirea președintelui Donald Trump, în urmă cu un an, discuțiile din cadrul UE despre reducerea dependenței economice de puteri străine vizau în principal China. În prezent, Bruxelles-ul analizează și dependența de tehnologia din SUA, relatează AFP.
Pe fondul unor declarații tot mai dure ale președintelui SUA, Donald Trump, la adresa Europei, a crescut îngrijorarea că liderul de la Casa Albă ar putea, dacă ar dori, să arunce Uniunea Europeană într-un „întuneric digital”.

Mai mulți oficiali europeni au reiterat în ultimele luni că UE este vulnerabilă la șocuri geopolitice și că trebuie să lucreze la consolidarea „independenței strategice” în domenii precum apărarea, energia și tehnologia.

Dependență digitală ridicată

Potrivit unui raport al UE din 2023, blocul comunitar se bazează pe țări din afara Uniunii pentru peste 80% din produsele și serviciile digitale, infrastructura și proprietatea intelectuală, notează AFP.

În acest context, Europa a început să reducă treptat dependența de tehnologiile din SUA.

Un exemplu recent este Franța, care a anunțat săptămâna trecută că angajații statului vor trebui, în curând, să folosească o alternativă națională la instrumente precum Zoom sau Microsoft Teams.

„În ultimul an, toată lumea a realizat cu adevărat cât de important este să nu depindem de o singură țară sau de o singură companie când vine vorba de anumite tehnologii foarte critice”, a spus Henna Virkkunen, comisarul european responsabil de tehnologie.

„Dependențele pot fi transformate în arme împotriva noastră”, a avertizat ea.

Virkkunen va prezenta în martie un amplu pachet privind „suveranitatea tehnologică”, care acoperă cloudul, inteligența artificială și cipurile, domenii în care UE speră să-și construiască o autonomie mai mare.

Între statele membre ale UE, Franța și Germania conduc demersurile pentru reducerea dependenței tehnologice.

Compania franceză Mistral și grupul german SAP au convenit, la un summit franco-german din noiembrie despre suveranitatea digitală, să lucreze la o soluție europeană de cloud bazată pe inteligență artificială.

Totodată, Franța, Germania, Italia și Olanda au lansat anul trecut un demers pentru crearea unei infrastructuri digitale europene comune, coordonată de Comisia Europeană.

